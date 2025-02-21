中科二期擴建球證補償爭議有解？興農3月7日將出面協商

中科台中二期園區擴建案一波三折，最大地主興農高爾夫球場與會員間的球證補償問題遲未解決，球場會員權益促進會決定帶領會員到中科抗議後，興農公司態度轉變，21日傳出將於3月7日和促進會面對面溝通協調。

中科管理局對此表示樂觀其成。目前，中科管理局預訂第1季完成交地，供台積電（2330）建廠的時程未變。

興農球場會員權益促進會表示，促進會委託的律師，已收到興農育樂公司董事長楊天生署名的開會通知，預訂3月7日上午在中科管理局召開協調會，主要針台中高爾夫球場土地被政府徵收而結束營業，會員證會員權益保障事宜。

攸關台積電2奈米以下最先進製程的中科二期園區擴建計畫，最大地主興農球場與會員間的球證補償問題，迄今懸而未決。會員權益促進會稍早決議，擬將球證收回價格由每張180萬元，調漲到320萬元，並訂24日上午集結300人前往中科抗議。

據了解，中科管理局認為，興農球場與會員間的球證補償問題，中科管理局已要求興農在合約上註明保障會員權益，且此爭議屬於私權問題，政府不宜介入。

不過，球場會員權益促進會長陳永豐說，中科原本依立委蔡其昌召開過的協調會內容，要求興農先解決會員賠償問題再談土地價購，但日前會晤之後，他們感覺中科態度已改變，不堅持會員補償先處理的立場，讓會員感覺遭到背棄，才會到中科抗議。

陳永豐說，中科原本可以依協調會，先查估會員球證的行情，再由興農賠償，但此案一再拖延，才會導致會員權益被漠視。

會員權益促進會本來是支持開發的，但台積電2奈米廠現已去高雄，看不到還有在台中設廠的必要。因此，他們決定回到「保留綠地」的立場，捍衛自身權益。