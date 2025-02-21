富采控股宣布子公司合併 成立富采光電以加速光電業務拓展
富采控股21日宣布公司旗下子公司晶元光電（晶電）與隆達電子的合併計畫，擬成立富采光電。這一重大決策旨在整合資源、提升效率，加速光電新事業的開發，鞏固企業基礎，並強化未來發展的遠景。此次合併基準日暫定為2025年10月1日，並將不影響股東的權益。
此外，富采看好光通訊未來的發展，計劃以每股新台幣82.5元私募環宇-KY（4991）350萬股的普通股股票，交易總金額約為新台幣2.88億。環宇原先就是富采轉投資之一，加大持股可以深化雙方未來的合作。
因應LED光電產業競爭日趨激烈及紅海市場價格戰的衝擊，為提升台灣產業國際競爭力，晶元光電與隆達電子於2021年1月6日攜手合作成立富采控股，期藉由整合雙方的技術優勢與資源，發揮上下游合作綜效。透過階段性的調整，達到集合運作及組織合作優化。
自2023年6月起，富采便開始積極推動「雙加值引擎」策略，專注於高附加價值的「3+1」應用領域，包括車用、先進顯示、智能感測和光通訊等新興市場。這一轉型旨在增強富采在光電半導體產業的競爭優勢。
富采表示，2024年營收較前一年成長9.3%，達243.9億新台幣，毛利率亦提高至8.4%，淨損縮小至13.9億元，顯示出業務的穩健成長。
富采不僅致力於LED行業，更積極轉型為光電整合方案的供應者，秉持「與光同行，驅動創新；智慧永續，照亮未來」的願景，以引領產品技術創新，構建光電服務生態鏈，力求創造客戶的最佳價值體驗。
展望未來，成立富采光電將更有效地整合內部資源，加速高附加價值產品的研發和市場推進。
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