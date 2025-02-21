瑞儀光電斥資133億元 建研發中心、半導體等級無塵室廠房

投資台灣事務所21日通過六家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的瑞儀（6176）、碩天科技，以及中小企業方案的恒升企業、五個餅精密工業、彤采妮公司及邏爵公司。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,664家企業超過2兆5,277億元投資，預估創造16萬749個本國就業機會。其中「歡迎台商回臺投資行動方案」有333家企業投資約13,652億元，帶來 9萬1,537個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,128家企業投資約5,726億元，帶來4萬591個就業機會；後續尚有15家企業排隊待審。

投資台灣事務所指出，瑞儀光電深耕顯示器背光模組與前光板等光學零組件製造。為加速企業轉型及深化核心技術，將投資逾133億元，在高雄前鎮科技產業園區與竹南科學園區，興建研發中心與半導體等級無塵室廠房，並預計新增480名本國員工，發展晶圓級光學元件的製造與研發。

且瑞儀光電新廠將導入AI智慧製造技術，包含設備預診斷、良率分析等，提升生產效率與產品競爭力。此外，公司也積極推動節能減碳措施，採用節能、節水設備及使用綠建築建材，致力於永續發展。同時，瑞儀光電將朝向提供微米至奈米級專業光學零組件代工解決方案，以實現產業領先地位，並提供附加價值給國內外顯示器、穿戴式裝置、車用、機器人、與生醫等客戶群。

碩天科技則將於台南市新市產業園區投資逾四億元建置新生產基地，全面導入智能化生產技術，包括自動化設備、機械手臂、AIoT（物聯網）監控系統，以提升生產效率與產品品質。此外，新廠亦規畫建置太陽能發電系統、導入能源回收技術與實施多項節能減碳措施，積極落實ESG永續發展。

恒升企業將投資逾二億元於新竹縣竹東鎮打造全新廠區。新廠將配置自動化倉儲、AGV無人搬運車、光纖雷射熔接機，並搭配智慧自動軟體系統，進一步提升生產智慧化程度。此外，為降低環境負擔，生產過程中產生的廢棄金屬板材將交由專業廢鐵回收單位處理，確保資源有效再利用，以實現永續發展。

五個餅精密工業斥資近六億元，在中部科學園區二林園區建置新廠房，將CNC工具機與智慧化技術相結合，同時透過ERP數據管理系統，優化生產流程，打造高效、智能的製造環境。在綠能領域，公司積極推動TRC穿臨界渦輪系統與生質能綠電技術，透過廢熱回收與生質燃料發電，降低碳排放，實現能源循環再利用。此外，廠房亦將設置太陽能光電設備，落實低碳轉型，成為綠能與智慧製造領域的領導企業。

彤采妮則為台灣在全球美妝供應鏈中游重要角色之一，公司將斥資近二億元於彰化縣鹿港鎮擴建全新廠房。深耕辦公桌椅製造的邏爵公司，將於台中市外埔區投資近四億元擴建新廠，建置太陽能光電系統，規劃ERP及結合WMS系統，優化供應鏈管理與生產效能。