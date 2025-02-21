iPhone 16e將預購 台積電有望受惠蘋果採用自研晶片
蘋果新平價AI手機iPhone 16e於21日晚間9時開始預購，iPhone 16e搭載A18處理器和自研C1數據機晶片，由台積電代工生產；分析師預期，蘋果iPhone 17可能進一步搭載自研WiFi晶片，台積電可望受惠蘋果擴大採用自研晶片。
蘋果日前發表iPhone 16e，21日晚間9時開始預購，28日正式開賣，台灣售價新台幣2萬1900元起。iPhone 16e搭載iPhone 16家族同等級A18晶片，採用台積電第2代3奈米製程，新機也首度採用自研C1數據機晶片。
分析師郭明錤今天發文指出，繼高通的數據機晶片被C1晶片替代後，博通（Broadcom）的WiFi晶片也將被蘋果的自研晶片替代，蘋果可能在iPhone 17採用自研的WiFi晶片，以降低成本，及提升WiFi連線能力。
隨著蘋果不斷擴大採用自研晶片，台積電為蘋果晶片主要代工夥伴，包括C1晶片及未來的WiFi晶片都將委由台積電代工生產，台積電營運可望受惠。
iPhone 16e發表後市場評價不一，市調機構集邦科技指出，iPhone 16e定價比預期高，不過仍是目前蘋果最平價機種，且沿用A18晶片，可支援AppleIntelligence，預期有機會增添買氣。
集邦科技表示，iPhone 16e在零組件選用上，採用較舊款的面板規格，並使用自研數據機晶片，單鏡頭的設計可望較節約成本，省電效益也較顯著。
在蘋果新機銷售看增下，市場看好供應鏈廠商組裝廠鴻海、光學鏡頭廠大立光、半導體封測廠日月光、印刷電路板廠欣興、被動元件廠國巨和電源供應器廠台達電等都可望受惠。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言