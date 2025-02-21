快訊

經典賽Live／中華隊迎戰西班牙 「台鋼潛水艇」陳宇宏先發

公開翻臉早能預料！川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

才認私密照！曹興誠再開罵「蠢」 脫口：把我大陸前女友挖出來

日圓升破150引領亞幣走揚 新台幣收32.745元

中央社／ 台北21日電
日圓、美元示意圖。路透
日圓、美元示意圖。路透

川普關稅措施尚無新進展，利空鈍化，加上日圓強勢表態，一度升破150大關，引領亞幣走揚，新台幣兌美元今天收盤收32.745元，升4.6分，不過交投熱度有限，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.59億美元。

無畏美股收低，台灣股匯市今天同步走揚，台股開高反彈，權值股台積電回神，帶動電子類股表現，部分資金轉進重電和記憶體族群，加權指數漲勢擴大，突破23700點，終場收在23730.25點，上漲242.79點。

外匯交易員表示，美國總統川普（Donald Trump）的關稅仍是投資人關注重點，但沒有進一步明確細節前，市場對此議題漸漸疲乏，「關稅疲勞」效應下，美元指數下挫，日圓則因升息預期轉強，匯價強勢表態，一度突破150大關，觸及149價位，儘管隨後漲高回落，仍有助於提振亞幣氣勢。

新台幣兌美元今天開盤價為32.73元，在日圓領漲、熱錢回流及台股反彈等因素助攻下，呈現偏升整理，最高升抵32.715元。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值2.5分或0.07%，週線連2紅。

外匯交易員指出，國際政經局勢不確定性高，但川普關稅措施沒有更新的進展，市場恐慌情緒消退，暫時沒有進一步貶值的力道，短線就由美元指數及外資動向，主導新台幣匯率走勢，估計仍將延續盤整格局。

新台幣 關稅

延伸閱讀

行得通？川普拋美國人免繳所得稅 恐要課徵200%關稅才能替代

公開翻臉早能預料！川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

電影揭露川普抽脂及禿頭手術 基金會分析川普2.0先包場看片

更名之爭再槓上…美聯社堅不改稱「美國灣」 川普怒轟：激進左派組織

相關新聞

日圓升破150引領亞幣走揚 新台幣收32.745元

川普關稅措施尚無新進展，利空鈍化，加上日圓強勢表態，一度升破150大關，引領亞幣走揚，新台幣兌美元今天收盤收32.745...

台灣大董事長蔡明忠將率隊赴MWC 聚焦AI+5G創新布局

2025世界行動通訊大會（MWC）將於3月3日至3月6日於西班牙巴塞隆納開展，台灣大哥大董事長蔡明忠將再度率隊前往MWC...

鴻海量子計算再傳捷報 獲量子計算研討會QIP接收發表

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院前瞻技術研發再度傳出捷報！鴻海研究院量子計算研究所最新量子容錯計...

聚焦晶片技術運用 國網中心主辦亞洲高效能運算研討會

亞太地區最具影響力的高效能運算（HPC）盛會－「亞洲高效能運算研討會」（HPC Asia 2025），於2月19至21日...

德國歐洲無人機展 工研院盼建立台灣自主供應鏈

工研院無人機研究團隊前進德國杜塞道夫參加歐洲無人機展，研究員張日陽表示，希望透過加強軟硬體，讓台灣有自主化的飛行速度控制...

AI與5G需求助攻！台灣網通設備出口需求回溫

台灣網通設備出口受疫情數位轉型、美中貿易戰及AI應用需求推動，2019至2022年明顯成長，2022年達142.9億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。