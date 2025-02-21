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工業富聯去年獲利創新高 AI伺服器營收年增逾150%

中央社／ 台北21日電

受惠人工智慧（AI）伺服器拉貨，鴻海旗下工業富聯今天傍晚公布2024年稅後獲利人民幣232.16億元，創歷史新高，年增10.34%，其中AI伺服器營收年增超過150%，占整體伺服器營收比重提升至超過4成。

工業富聯2024年營收人民幣6091.35億元，較2023年成長27.88%，同步創下歷史新高。工業富聯說明，全球AI算力基礎建設需求持續成長，工業富聯搭上AI全產業鏈垂直整合及智慧製造等趨勢，業務持續突破。

從產品項目來看，工業富聯表示，去年雲端運算營收較2023年成長超過50%，占工業富聯整體營收比重首度超過5成。

其中，去年AI伺服器營收較2023年成長超過150%，占整體伺服器比例由3成提升至超過4成，一般伺服器營收也年增20%。

若觀察客戶類別，工業富聯指出，去年雲端服務商伺服器營收年成長超過80%，占整體伺服器營收比例首次過半；品牌商伺服器營收也在北美第一階（Tier-1）品牌客戶增加AI伺服器採購下，年成長超過70%。

伺服器 工業富聯 營收

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