快訊

經典賽Live／中華隊迎戰西班牙 「台鋼潛水艇」陳宇宏先發

公開翻臉早能預料！川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

才認私密照！曹興誠再開罵「蠢」 脫口：把我大陸前女友挖出來

宏碁砸近35億元 擴大投資振樺電

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）擴大投資工業電腦大廠振樺電（8114），宏碁董事會在2023年12月決議透過投資間接取得10.8%振樺電子特別股後，21日決議，以不超過新台幣34.48億元，取得富逸投資股份有限公司25.6%及Embedded City Limited（ECL） 100%普通股；完成交易後將間接承擔富逸投資及ECL子公司雲川興業股份有限公司之全部資產及負債。

本次交易宏碁將間接取得雲川興業100%股份以及雲川興業持有振樺電之100%特別股（占其已發行普通股及特別股股份總數約29.0%），藉此深化AIoT產業布局，擴大B2B發展能量，以及增加未來與振樺電子及其子公司崁入式系統與線上線下整合方案（O2O Solutions）全球相關業務合作之機會。

宏碁相當認同振樺之場景定義智能設備（Scenario-Defined Appliance，SDA）商業模式，該模式獨特之處在於除品牌通路外，核心夥伴及直接客戶是場域運營商的核心軟體部門及第三方智能軟體開發商（AIoT ISV）。SDA模式下，振樺電子及其子公司除了協同設計整合之外，負責所有的供應鏈、生產、物流、佈署以及後續的維運服務。

未來宏碁之全球布局及子公司Enfinitec 與海柏特服務網路將有機會協助振樺SDA模式之國際拓展。宏碁將藉由其規模及經驗，與主導振樺轉型的云拓資本及創辦家族繼續合作，並以集團資源為後盾支持振樺邁向永續發展的願景。

宏碁 振樺電

延伸閱讀

DeepSeek橫空出世 宏碁陳俊聖曝「這二問題」才是關鍵

防川普關稅大刀 宏碁美國NB喊漲、華碩強化供應鏈韌性

宏碁衝刺台灣PC市場

擴展產品線…宏碁商用AI筆電搶市 今年台灣區拚逆勢成長

相關新聞

日圓升破150引領亞幣走揚 新台幣收32.745元

川普關稅措施尚無新進展，利空鈍化，加上日圓強勢表態，一度升破150大關，引領亞幣走揚，新台幣兌美元今天收盤收32.745...

台灣大董事長蔡明忠將率隊赴MWC 聚焦AI+5G創新布局

2025世界行動通訊大會（MWC）將於3月3日至3月6日於西班牙巴塞隆納開展，台灣大哥大董事長蔡明忠將再度率隊前往MWC...

鴻海量子計算再傳捷報 獲量子計算研討會QIP接收發表

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院前瞻技術研發再度傳出捷報！鴻海研究院量子計算研究所最新量子容錯計...

聚焦晶片技術運用 國網中心主辦亞洲高效能運算研討會

亞太地區最具影響力的高效能運算（HPC）盛會－「亞洲高效能運算研討會」（HPC Asia 2025），於2月19至21日...

德國歐洲無人機展 工研院盼建立台灣自主供應鏈

工研院無人機研究團隊前進德國杜塞道夫參加歐洲無人機展，研究員張日陽表示，希望透過加強軟硬體，讓台灣有自主化的飛行速度控制...

AI與5G需求助攻！台灣網通設備出口需求回溫

台灣網通設備出口受疫情數位轉型、美中貿易戰及AI應用需求推動，2019至2022年明顯成長，2022年達142.9億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。