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台灣大董事長蔡明忠將率隊赴MWC 聚焦AI+5G創新布局

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大董事長蔡明忠將再度率隊前往MWC，與國際大廠會晤交流。圖／台灣大哥大提供
台灣大董事長蔡明忠將再度率隊前往MWC，與國際大廠會晤交流。圖／台灣大哥大提供

2025世界行動通訊大會（MWC）將於3月3日至3月6日於西班牙巴塞隆納開展，台灣大哥大董事長蔡明忠將再度率隊前往MWC，將與諾基亞於MWC會場簽署「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，並與國際科技大廠進行產業趨勢交流與合作洽談，此外，台灣大也將與Google、Samsung、Motorola等品牌探討先進AI邊緣運算行動裝置發展。

今年MWC展會以「Converge. Connect. Create（融合、連結、創新）」為主題，聚焦5G、智慧連結、AI+、企業再創、創變先鋒、數位基因等6大領域，蔡明忠將帶領總經理林之晨、技術長揭朝華、個人用戶事業商務長林東閔、企業服務事業商務長朱曉幸、永續品牌公關副總經理劉麗惠等經營團隊，參與年度行動通訊盛事。

台灣大曾在2023年與諾基亞簽署「ESG & 5G合作備忘錄」，2024年進一步推動「5G開放應用服務合作」，今年更將於MWC展會期間，與諾基亞簽署「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，聚焦在AI網路運用、開發5G智慧服務、多頻段調適智慧節電與既有設備升級延長使用三面向，結合諾基亞新世代更低能耗設備，實現永續發展。

蔡明忠表示，MWC是全球行動通訊產業的重要風向球，AI、5G、物聯網等技術正突破應用邊界，跨領域融合將驅動新一波產業轉型，其中，5G-Advanced已成為行動網路智慧化的重要推手，為6G時代的發展奠定關鍵基礎。台灣大將與來自世界各地的企業與專家，共同思考如何讓這場技術浪潮帶來最大的價值，並深化AI在網路優化、智慧應用的可能性，推動產業進入更高效、低碳、永續發展的新時代。

林之晨表示，AI正在加速落地，推進電信與科技業的降本增效、即刻升級，今年MWC聚焦前緣科技與市場需求的交匯，智慧化、虛擬化和平台化將為產業帶來脫胎換骨的巨大變化。台灣大超前布署，在AI時代深化「Telco+Tech」策略，除推出反詐戰警、安心Call、LIAISE、GenAIus等人工智慧平台，也透過AI自動化網路管理，優化既有設備延長使用壽命，實現高效與永續並行。此次MWC台灣大將深化國際合作，尤其是與AI新創結盟，為科技電信事業下一階段發展奠定最好的基礎。

揭朝華表示，隨著5G網路全面部署，以及未來地空整合（NTN）和整合式感測與通訊（ISAC）等技術應用需求的發展，電信網路的架構日益複雜，營運設備數量激增，用戶服務需求也愈趨多元。面對這些挑戰，AI將扮演推動網路自動化的核心驅動力，並需要透過系統性架構逐步實現，確保電信網路向更智慧、更高效的方向發展。今年MWC，台灣大將與系統設備供應商、軟體解決方案商，以及電信網路商等國際大廠深入交流，探索建構新世代智慧通訊網路，為用戶提供更優質的服務體驗，同時提升營運效率、強化市場競爭力。

AI MWC 諾基亞

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