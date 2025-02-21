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中磊前進MWC 秀5G 創新、雲端、智慧解決方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠中磊（5388）將前進世界行動通訊大會MWC 2025，將秀出5G FWA用戶端設備的創新應用、寬頻及串流產品、雲端平台以及智慧解決方案。

中磊也將於下周四（27日）舉行法說會，董事長王煒將說明2024年整體表現外，分享對2025年的產業展望與看法。

中磊表示，將在MWC展出5G創新產品，包含毫米波、Sub-6GHz的小型基地台，5G FWA用戶端設備，同時將在現場展示毫米波5G FWA端到端解決方案。

寬頻、影音、雲端、智慧解決方案部分，中磊將打造AI的WiFi 7路由器、中繼器、光纖閘道器（PON Gateway）和IP串流產品，並透過雲排程管理即時設備、智慧警報及自我修復功能，智慧解決方案透過S1平台，支援智慧指揮中心及家庭安全解決案，串連IP攝影機、物聯網閘道器及感測器。

5G 中磊 雲端平台

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