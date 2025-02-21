鴻海旗下工業富聯2024營收 獲利創高 AI 伺服器增長150%
鴻海（2317）旗下工業富聯21日發布2024年業績快報，全年營業收入人民幣6091.35億元，年增27.88%；歸母淨利潤人民幣232.16億元，年增10.34%，營收利潤均創新高。
至於備受關注的AI業務方面，雲計算板塊營收占公司整體營收首度超過五成，AI伺服器營收年增超150%，雲服務商伺服器營收年增超80%，占整體伺服器營收比例首次過半。公告還透露，公司與客戶共同研發的下一代新產品已陸續出貨。
關於業績變動的主要原因，工業富聯表示，全球AI算力基建需求呈持續增長態勢，AI正加速步入規模化應用階段。 公司依託AI全產業鏈垂直整合及智慧製造等優勢，主營業務實現突破性進步。
業務方面，雲計算板塊營收同比增幅顯著，較上年同期實現超50%成長，占公司整體營收首度超過五成。其中，AI伺服器營收同比增超150%，占整體伺服器比例由三成提升至四成以上。同時，通用伺服器營收也同比增長20%，優於整體市場趨勢。
以客戶類別來看，雲服務商伺服器營收同比成長超80%，占整體伺服器營收比例首次過半；品牌商伺服器營收也在北美Tier-1品牌客戶加大AI伺服器採購情形下，同比成長超過70%。公告還透露，隨著AI技術的不斷發展，公司與核心客戶的合作程度進一步加深，與客戶共同研發的下一代新產品已陸續出貨。
通訊及移動網路設備方面，公司持續緊跟數位經濟與AI發展的步伐，通過先進技術研發及產能布局，出貨實現穩健成長，持續鞏固了在行業內的領先地位。
對於未來，工業富聯表示，隨著AI領域需求持續增長，公司將前瞻性地布局各類資源，持續優化研發與產能布局。 憑藉精準布局和高效執行，公司有望在未來市場中持續維持龍頭地位，發展勢頭越來越好。
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