遊戲股王鈊象挺國球 WBCQ台灣球員開轟可獲100萬元
鈊象電子（3293）宣布，將於2025 WBCQ棒球經典賽期間，對擊出全壘打的中華隊球員提供的實質鼓勵。每位成功擊出全壘打的球員將獲得新台幣100萬元的高額獎金，這不僅是對球員拼搏精神的極大肯定，更是一份全力支持的鼓勵，激勵球員在賽場上揮灑汗水，展現最強的實力與無畏的鬥志。這也彰顯了鈊象電子對棒球運動的熱忱支持與深度投入。
在此同時，鈊象電子旗下的熱門遊戲《滿貫大亨》也將同步推出驚喜加碼活動。活動期間，只要中華隊球員在比賽中擊出全壘打，遊戲內即刻加碼100萬遊戲幣，為玩家帶來無比的驚喜與樂趣。這不僅讓遊戲玩家與中華隊球員一同共享全壘打的榮耀，讓每一個觀賽與遊玩的時刻都充滿了激情與熱血。
不僅是對中華隊球員在賽場上英勇拼搏的真誠鼓勵，鈊象電子希望能藉此將更多棒球迷與遊戲玩家凝聚在一起，創造出一個充滿競技精神、歡樂與熱情的雙向交流。也展現了鈊象電子對體育與娛樂的深度關注。
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