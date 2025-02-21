鴻海量子計算再傳捷報 獲量子計算研討會QIP接收發表

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院前瞻技術研發再度傳出捷報！鴻海研究院量子計算研究所最新量子容錯計算成果獲國際頂尖量子計算研討會QIP 2025（the 28th Annual Quantum Information Processing Conference）接收，這也是鴻海研究院連續四年獲得QIP頂級會議接收殊榮。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修和該所碩士研究員Adam Wills，攜手日本東京大學，在量子容錯計算技術上獲得重大的突破。研究成果首次證明，量子容錯計算所需的資源冗餘可以不隨著系統規模的擴大而增加。這一發現對於實現大規模量子計算具有重大意義，並為其發展帶來極為積極的影響，鴻海研究院也將在美國北卡羅來納州羅利市舉辦的QIP 2025年會上發表主題演講。

此外，鴻海研究院量子計算研究所博士實習生林鼎鈞與加州大學柏克萊分校 (University of California, Berkeley) 合作，進一步推廣上述成果，利用高效的量子低密度奇偶校驗碼（Quantum LDPC Codes）來實現量子容錯計算，進一步提升其可行性與實用性。這項卓越的研究成果也為參與研究的兩位優秀學生林鼎鈞與Adam Wills贏得了 QIP 2025 最佳學生論文獎 (Best Student Paper Award)。

鴻海研究院此次的技術突破，將為台灣在量子計算領域取得關鍵影響力，也證明鴻海在量子計算領域的持續耕耘投入，已經累積相當卓越的技術能力。鴻海研究院將繼續致力於量子計算的研究，為全球技術創新和產業進步做出更大的貢獻。