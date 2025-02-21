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富采加速推動新領域事業 晶電、隆達合併為富采光電

中央社／ 台北21日電

富采控股今天宣布，經董事會決議，旗下子公司晶元光電與隆達電子將合併為單一子公司，公司名稱暫定為富采光電，以加速光電新領域及加值方案的事業推動。

富采今天舉行線上法說會，董事長彭双浪表示，此次合併計畫為富采控股的組織優化及調整，不影響公司股東權益，合併基準日暫定為2025年10月1日。

彭双浪說明，LED光電產業競爭日趨激烈，紅海市場價格戰衝擊，為提升台灣產業國際競爭力，晶元光電與隆達電子於2021年1月6日攜手合作成立富采控股，期藉由整合雙方的技術優勢與資源，發揮上下游合作綜效。透過階段性調整，達到集合運作及組織合作優化。

他說，2023年6月第2屆董事會正式上任後，集團更進一步學習國際標竿企業的管理思維及運作模式，以One Ennostar理念加速集團的整合與融合，推動全公司一致的共同願景、價值觀，以及作業準則標準化與流程效率化，並盤點全球生產基地與轉投資公司，提升資產活化與營運效率。

另外，2024年7月更進行晶電與隆達兩家子公司董事長對調，強化集團整合效能。

彭双浪解釋，富采2023年6月即開始積極推動「雙加值引擎」策略，從場域加值與方案加值兩大方向轉型升級，聚焦發展高附加價值的「3+1」應用，涵蓋車用、先進顯示、智能感測以及新領域包括光通訊、高轉換效率三五族太陽能電池等，以強化富采於光電半導體產業的競爭優勢。

回顧2024年，富采表示，全年營收新台幣243.9億元，較2023年成長9.3%，全年加值型應用營收穩健成長，2024年營業毛利率提升8.4%，致全年歸屬母公司淨損縮小為新台幣13.9億元；公司整體財務結構穩健，存貨維持在健康的水位。

富采期盼，面對具高度挑戰的營運環境，富采光電的成立更有效地整合上下游資源，加速光電新領域高附加價值產品的研發與推動，讓富采不只是一家LED公司，更是光電整合方案提供者。

光電 新台幣

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