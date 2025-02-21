聽新聞
0:00 / 0:00
創見推高階PCIe 4.0 SSD 迎合專業玩家需求
創見本周推出全新PCIe M.2 固態硬碟MTE255S，採用PCIe Gen 4 x4 傳輸介面，讀取速度高達 7,400MB/s，寫入速度達6,500MB/s。無論是高效能遊戲、專業影音編輯，或快速處理大量數據，都能顯著提升桌機與筆電的性能，滿足各類高階與專業需求。
創見表示，MTE255S採用 PCIe Gen 4 x4高速介面，並內建多通道控制器，實現高達7,400MB/s的讀取速度及6,500MB/s的寫入速度，為電競玩家提供流暢的遊戲體驗，解決激烈競賽中的延遲狀況；影音創作者能迅速編輯並渲染高畫質素材；商務人士也能輕鬆處理大量資料。MTE255S提供最高2TB容量，無論是遊戲檔案、影像素材或工作文件，都能輕鬆儲存，隨時應對各種需求。
創見MTE255S配備石墨烯散熱片設計，能有效降低運行溫度，保持穩定運行。即便在長時間的高強度遊戲競賽或連續影音編輯過程中，MTE255S仍能持續提供穩定效能，避免過熱影響操作體驗。此外，MTE255S支援LDPC除錯機制，保障資料完整性與產品長期穩定性，讓使用者在高負荷應用中依然能獲得可靠的性能。
創見提供免費下載的SSD Scope軟體，專為創見固態硬碟設計，擁有簡單直覺的操作介面，幫助使用者監控 SSD的健康狀況並優化效能，功能包括檢視硬碟資訊、S.M.A.R.T.分析報告、安全資料清除、韌體更新、TRIM 指令啟用及系統複製等，確保SSD常保最佳狀態，延長使用壽命。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言