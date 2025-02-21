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創見推高階PCIe 4.0 SSD 迎合專業玩家需求

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見推出全新PCIe M.2 固態硬碟MTE255S，滿足各類高階與專業需求。圖／創見提供
創見推出全新PCIe M.2 固態硬碟MTE255S，滿足各類高階與專業需求。圖／創見提供

創見本周推出全新PCIe M.2 固態硬碟MTE255S，採用PCIe Gen 4 x4 傳輸介面，讀取速度高達 7,400MB/s，寫入速度達6,500MB/s。無論是高效能遊戲、專業影音編輯，或快速處理大量數據，都能顯著提升桌機與筆電的性能，滿足各類高階與專業需求。

創見表示，MTE255S採用 PCIe Gen 4 x4高速介面，並內建多通道控制器，實現高達7,400MB/s的讀取速度及6,500MB/s的寫入速度，為電競玩家提供流暢的遊戲體驗，解決激烈競賽中的延遲狀況；影音創作者能迅速編輯並渲染高畫質素材；商務人士也能輕鬆處理大量資料。MTE255S提供最高2TB容量，無論是遊戲檔案、影像素材或工作文件，都能輕鬆儲存，隨時應對各種需求。

創見MTE255S配備石墨烯散熱片設計，能有效降低運行溫度，保持穩定運行。即便在長時間的高強度遊戲競賽或連續影音編輯過程中，MTE255S仍能持續提供穩定效能，避免過熱影響操作體驗。此外，MTE255S支援LDPC除錯機制，保障資料完整性與產品長期穩定性，讓使用者在高負荷應用中依然能獲得可靠的性能。

創見提供免費下載的SSD Scope軟體，專為創見固態硬碟設計，擁有簡單直覺的操作介面，幫助使用者監控 SSD的健康狀況並優化效能，功能包括檢視硬碟資訊、S.M.A.R.T.分析報告、安全資料清除、韌體更新、TRIM 指令啟用及系統複製等，確保SSD常保最佳狀態，延長使用壽命。

創見 固態硬碟

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