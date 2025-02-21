安提國際首次登場SC24 展示NVIDIA MGX邊緣伺服器

宜鼎國際子公司安提國際首次登場美國超級運算大會Supercomputing 2024（SC24），展示旗下首款創新的NVIDIA MGX邊緣AI伺服器「SuperEdge AEX-2UA1」，以實機展演企業級大型語言模型（LLM），結合最新檢索增強生成（RAG）技術，使大型語言模型能夠從外部來源收集新數據，提升AI推理的效率，生成更加精準智慧的回應。

安提表示，AEX-2UA1短機身伺服器，搭載最新高效能英特爾Xeon6處理器，支援高達兩張高階NVIDIA雙插槽GPU，緊湊外形中提供強勁AI效能，賦能企業部署私有大型語言模型 (private LLM)、視覺語言模型(VLM) 等企業級人工智慧應用。

隨著企業加速大型語言模型的部署，安提提供最新SuperEdge NVIDIA MGX短機身邊緣AI伺服器，也持續開拓多領域的AI產品版圖和應用，從專業邊緣裝置跨足至全方位人工智慧伺服器解決方案；透過此產品推出，滿足客戶從前端感測器、儲存裝置、AI軟體工具、邊緣運算平台到高效能邊緣AI伺服器的多元需求。

安提強調，生成式AI技術推動全球企業進行數位轉型，促使企業尋求可靠、緊湊且具有成本效益的邊緣AI伺服器，尤其對於注重資料安全性的行業，例如金融、醫療保健和5G電信等行業，得以處理敏感數據並滿足企業多元人工智慧應用的要求。

為加速企業生成式AI部署，安提AEX-2UA1 NVIDIA MGX™短機身邊緣AI伺服器，整合英特爾第六代 Xeon高效能處理器，支援高達兩張高階NVIDIA 雙插槽GPU，搭載NVIDIA NVLinkTM 超高速GPU雙向互連技術，在緊湊的短機身尺寸中釋放極致的邊緣運算效能。此外，AEX-2UA1支援先進的網路解決方案，包括NVIDIA BlueField®-3 DPU、SuperNIC和NVIDIA ConnectX®-7 NICs，實現高效系統通訊和平行處理，串聯成完整的企業級邊緣AI系統。