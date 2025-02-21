產業加速綠能轉型 為工業網通帶來強勁商機
工業通訊及網路設備領導商四零四科技（Moxa）看好工業網通在新一波綠能轉型和產業淨零減碳目標的需求，將成為工業結構變革的關鍵驅動力，台灣相關資通訊技術業者結合系統平台服務專家進攻「國際盃」，開拓綠能發展新契機。
Moxa 泛亞暨台灣區總經理林世偉表示，雖然整體 Moxa 在2024年還是成長，但對工業設備廠商來說相較是辛苦的一年，不過預期2025年預期將有強勁的成長，主要受惠於製造業中小企業啟動綠色轉型行動，以及因應淨零趨勢台灣的智慧電網持續朝數位化和智慧化發展的需求爆發。
林世偉表示，這股成長動能將持續加大，因台灣以出口為主，而且超過150萬的中小企業大多在全球供應鏈體系中為國際品牌代工，面對極大的減碳壓力，因此期望越發投入綠色轉型來提升整體營運的自動化程度及優化能源使用率，以減低碳排及終極營運成本。另外，為實現2030年和2050年淨零碳排目標，數位化和智慧化的需求熱度在電力能源產業中飆升，新一波能源轉型和多元應用部署需求顯著。
針對智慧電網與儲能對綠能發展的影響，泓德能源研發長蔡知達指出，因應全球淨零碳排趨勢，再生能源需求持續攀升，帶來電網調度的挑戰，造成儲能與需量反應等彈性資源同步加速發展。從國際市場來看，儲能已可廣泛應用於電源端、電網端、表後市場領域，不僅提升再生能源的調度彈性與穩定性，也有助於緩解饋線壅塞、參與容量、電能與輔助服務市場交易。
他進一步說，這些應用皆需要雲端與地端的整體協同運作，仰賴AI技術的分析與決策、安全與穩定的通訊、能源管理系統（EMS）控制與硬體設備的密切配合。在這之間，通訊技術是關鍵的橋樑，確保兩邊即時、安全訊息傳遞與正確指令執行。隨著市場需求擴大，相關人才與工控產品也快速增長，台灣的能源轉型已經歷一段時間，並累積一定的技術能量與實務經驗，未來到國外市場打國際盃的前景相當可期。
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