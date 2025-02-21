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00757規模攀升至450.96億元、年增186.96%元 創歷史新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受惠AI發展大爆發，統一FANG+（00757）淨值一路看回不回，強勢的表現吸引淨申購流入，統計至19日，規模已攀升至450.96億元，創歷史新高，一年增胖186.96%。

統計00757近兩年的淨值，從2023年AI元年初的33.27元起漲，年底漲到64.61元，一年大漲94%，2024年漲勢依舊不停，12/4淨值達100.84元，歷時不到6年就突破百元大關，2024年漲幅近6成，績效在同類型之中名列前茅。且00757淨值站上百元之後至今屹立不墜；累積兩年、三年、五年報酬率分別為179.66%、148.30%、328.81%，都是同類型的冠軍。

00757短中長線優異的績效表現，成為吸引投資人進駐的底氣，實力與買氣兼具，推升00757的規模成長，從去年同期(2024/02/19)的157.15億元，快速成長至突破450億元。

00757展現王者實力，主要歸功十大成分股全是AI趨勢所趨的龍頭，包括：全球市值王蘋果、GPU晶片王輝達，四大CSP雲端供應商微軟、亞馬遜、GOOGLE、META，光是這6檔就占據全球市值前6大的霸主地位；再加上ASIC晶片王博通、串流影音王Netflix、全球資訊服務管理巨頭ServiceNow、資安龍頭CrowdStrike，00757靠全世界最頂尖的公司幫忙打天下，展現高收益力與高續航力。

展望AI後市，統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，DeepSeek所掀起的革命下，助攻市場認知AI 技術有望因低成本模型的問世而加速發展。整體來說，AI產業的發展仍高度依賴先進的晶片供應。同時，高效AI模型的競逐，有望加速AI終端應用的普及。預期AI將走向硬體與軟體同步發展的新階段。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 淨值

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