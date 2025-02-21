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美關稅影響有限、蘋果新機問世 AI 股迎利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰金控（2882）20日發布2月國民經濟信心調查結果，顯示民眾景氣展望樂觀指數走低，且股市樂觀情緒短期下降；將近43%的台灣民眾認為今年台股走勢高機率受到美股牽動，約34%的民眾認為，美國課徵關稅議題將會影響今年台灣經濟成長；自美國總統川普就任後，便簽署多項包含課徵關稅在內的行政命令，由於政策不確定性令國際股市呈區間震盪；且川普多次公開表示「台灣搶了美國的晶片生意」，預告將透過課徵台灣晶片25%的關稅，來促使企業返美投資，引發投資人關切。

對此國泰投信表示，其實台股今年在資本支出上仍可樂觀看待，雖近期震盪不斷，但從長線來看仍是看多，投資人不須過於恐慌。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，AI是台股最強的成長引擎，多家台灣企業位居產業領先地位，包括護國神山台積電（2330）、IC晶片設計龍頭聯發科（2454）、伺服器大廠鴻海（2317）等權值股，憑著卓越的效率與技術，與美國科技巨頭保有密切關係，多年來維持「美國研發、台灣製造」的合作模式；與其說台灣是搶走美國生意的「罪魁禍首」，其實台灣更應是美國的忠實盟友。此外，觀察川普近一個月說詞，從原先將對台灣晶片祭出100%關稅，到本周初擬下修至25%，顯見台股承壓力度減弱，此時以定期定額方式分批進場，透過布局市值型ETF分散產業風險，短線整理後有機會迎接台股上漲行情。

蘇鼎宇補充，台股深具投資潛力，投資人可善用國泰00922來追台股大盤成長，且越早進場，小資族也有望累積資產、規劃旅遊、退休生活皆宜。國泰00922精選全台50大市值企業，成分股中有超過五成的電子股，緊抓市場脈動：2月20日蘋果發布最新機種iPhone 16e，搶占中階手機市場市占率，搭載A18晶片便是台積電第二代3奈米製程所打造，法人預估全年出貨量有望達2,200萬台，台積電成為最大受惠者機率高，且新機發表也有望帶動一眾蘋概股走揚，包括鴻海、和碩（4938）等有機會在首季繳出亮眼成績單，投資人可透過國泰00922打包一籮筐優質蘋概股，出貨行情不錯過。此外，不只AI產業獨美，金融類股在去年創下全年獲利新高，提振投資人信心；根據全台14家金控公布元月自結獲利，合計賺進577.81億元，相比去年同期成長7%，且有12家元月獲利情況更勝於前月，國泰金、富邦金（2881）尤為亮眼，分別為元月獲利成長王及每股獲利王，今年股利表現可期。

根據國泰投信官網公布，國泰00922將在3月除息，建議投資人可在最後申購日前逢低布局，尤其00922上次除息話題引發股民熱烈討論，短短半個月（2024/9/27~2024/10/18）就增加近2.8萬人持有，顯示期待程度高，目前國泰00922近五成交日平均淨值約在22元左右，一張只要2萬多元，累積張數速度有感，建議投資人近期可逢低買進，持續追逐台股大盤上攻契機。

國泰金控

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