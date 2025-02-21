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聚焦晶片技術運用 國網中心主辦亞洲高效能運算研討會

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
亞太地區最具影響力的高效能運算（HPC）盛會－「亞洲高效能運算研討會」（HPC Asia 2025） ，於2月19至21日登場。圖／國研院提供
亞太地區最具影響力的高效能運算（HPC）盛會－「亞洲高效能運算研討會」（HPC Asia 2025） ，於2月19至21日登場。圖／國研院提供

亞太地區最具影響力的高效能運算（HPC）盛會－「亞洲高效能運算研討會」（HPC Asia 2025），於2月19至21日登場，此次由國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）主辦。本次研討會探討高速計算的硬體和軟體發展趨勢，及晶片技術在高效能運算領域的關鍵角色。

國網中心表示，本次研討會以「Chip-based Exploration and Innovation for HPC」（晶片驅動的 HPC 探索與創新）為主題，在新竹匯聚全球200多名頂尖專家學者，共同探討高速計算的硬體和軟體發展趨勢，及晶片技術在高效能運算領域的關鍵角色，兩者如何交融驅動未來發展，以推動真實世界所需的創新應用突破。

此外，HPC Asia 2025前後還串聯一系列國際HPC專業交流活動，包括2月17日的AI－數值天氣預報（AI-NWP）工作坊，以及2月22至25日的跨國網路計算合作社群CENTRA 8國際會議，這些活動將進一步擴大高效能運算在跨領域合作的影響力。

大會主席國研院國網中心主任張朝亮表示，HPC Asia 2025是台灣與國際HPC社群交流的重要契機。期望透過這次會議，串聯全球HPC專家，深化台灣在半導體創新的經驗和優勢，將其延伸至高效能運算的突破與發展，一起攜手推動高效能運算技術創新。」晶創台灣推動辦公室執行長闕志達也介紹「晶片驅動台灣產業創新方案」未來發展策略及其布局，為台灣科技國力奠定穩固基礎。

國研院半導體中心主任侯拓宏說，晶片技術與高效能運算密不可分。隨著晶片微縮技術發展、新設計架構如專用加速器（ASIC）、高頻寬記憶體（HBM）與先進3D/5D封裝發展，HPC的運算效率與能源效能將大幅提升。但他強調晶片技術與高效能運算的發展是相輔相成的正向循環，先進製程與異質整合技術將是推動高效能運算突破的重要關鍵，反過來半導體製程的發展也將受惠於高效能運算的精進，助力半導體產業的創新與生產力提升。

國研院院長蔡宏營表示，台灣在全球科技生態系統中，憑藉著在半導體製造與晶片設計的領先優勢，正推動高效能運算技術的創新發展。而晶片結合不斷精進的HPC能力，將創造令人振奮的跨領域協同效應。國家實驗研究院致力於推動科學研究與技術創新，透過七大研究機構，我們不斷打造支持科研社群的平台與基礎建設，並積極促進國際合作。我們期待與全球夥伴分享這些經驗與成果，本次會議正是持續努力的最佳展現。

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