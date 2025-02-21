AI與5G需求助攻！台灣網通設備出口需求回溫

台灣網通設備出口受疫情數位轉型、美中貿易戰及AI應用需求推動，2019至2022年明顯成長，2022年達142.9億美元為歷史次高，雖然2023至2024年因市場調整下降，但從2024年第4季又開始回溫。財政部表示，2025年1月續增22.1%，顯示需求回溫，美、歐市場穩健，新興市場成長迅速。

從產品結構來看，交換器與路由器近五年來占台灣網通設備出口總額約六成，為主要出口產品。據統計，2024年第4季，在雲端資料中心擴展與5G網路發展的推動下，交換器與路由器出口值達到25.7億美元，創下歷史單季新高，不過因為2023年基期較高，全年仍較前一年減少5.8%。

此外，光纖電纜及相關元件受惠於資料中心對高速傳輸需求的提升，2023年出口成長近一倍；手機及網通設備的零件需求同樣成長，年增率達26%。

在市場布局方面，財政部指出，台灣網通設備業者長期深耕美國與歐洲市場，近五年來，這兩大市場合計占我國網通設備出口總額約三分之二，隨著各國政府擴大寬頻基礎建設，以及美國推動「乾淨網路」政策，2020年至2024年，期間，台灣對美國與歐洲的網通設備出口分別累計成長39.3%與55.9%。

另外，新興市場如東協與印度的需求快速增加，兩地積極發展5G網路，帶動台灣網通設備出口大幅成長，過去五年，對東協市場的出口擴增83.6%，對印度市場更成長至3.1倍，占比分別提升1.6與1.5個百分點。

相較之下，台灣對中國大陸、香港及日本的網通設備出口表現較疲弱，統計顯示，2023年出口額較2020年分別下降1.5%與2.4%，占比也分別減少5.2與1.1個百分點，顯示市場需求低迷。

整體而言，隨著AI應用需求增溫、各國持續推動5G與雲端基礎建設，以及新興市場的成長動能，台灣網通設備出口有望擺脫低迷，迎來新一波成長契機。