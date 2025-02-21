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緯創訂單動能續強！繳「淡季不淡」 董座24日法說將親釋疑

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）1月因季節性因素，營收月減，但在AI伺服器動能續強的挹注下，仍讓團隊表現維持「淡季不淡」，成功繳出年增34.9%，續創歷年同期新高的佳績。而董事長林憲銘也將於下周一（2/24）晚間攜手總經理林建勳及經營團隊親上火線，召開法說會說明最新市況發展，以及釋出AI伺服器出貨方面的最新展望，吸引外界關注。

AI狂潮席捲全台，帶動台股科技族群全面飆漲，電子五哥的表現相當精彩。而緯創更已成為市場中的當紅炸子雞，大獲投信買盤青睞，也推升其股價向上展開攻勢，連創波段新高，也顯示出AI供應鏈，仍為台股盤面上最火熱的題材，而緯創近年受到AI巨浪的助攻，不僅手握輝達（NVIDIA）GPU基板代工大單，更入手CSP雲端服務供應商的伺服器訂單，也獲得市場法人的頻頻按讚。

緯創因通吃AI三巨頭的龐大訂單，穩坐去年AI伺服器市場的最主要大贏家。事實上，代工廠緯創近年不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而團隊在林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單，而如今團隊手中已握有輝達CoWoS AI晶片基板極高份額的龐大訂單，同時也是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，為市場上少有通吃AI三巨頭訂單的業者。

雖然緯創在去年已繳出相當亮眼的成績單，但董事長林憲銘卻認為團隊還沒到達巔峰，並直言2025緯創還會繼續成長。他透露，「緯創在台灣仍有競爭對手，不過我們憑藉在各方面的不斷衝刺之下，也獲得了很好的成績」。展望2025年，緯創將繼續調整硬體、軟體，攜手各方面一起來思考，而他強調，「緯創未來還有成長空間，一定還會成長」。而外界也看好緯創今年表現，有望在GB200出貨逐步放量之下，再度推升至全新的高度。

此外，特斯拉執行長馬斯克積極拓展AI布局，旗下AI新創公司「xAI」也推出Grok-3 AI模型並獲市場好評，預期將進一步帶動xAI擴大伺服器建置，而該模型主要供應商包括Dell，而緯創作為Dell的主要供應商之一，有望因此受惠，並因xAI擴大AI伺服器部署的影響，而帶動出貨動能增長。法人也預期，此般影響將有助於緯創後續接單表現。

AI 伺服器 緯創

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