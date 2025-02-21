普萊德財報／去年全年稅後純益5.38億元 EPS 8.61元

網通品牌「PLANET」普萊德（6263）公布2024年每股稅後純益達8.61元，創歷史新高，普萊德表示，擴大布局AI、雲端、工業物聯網與智慧物聯網基礎建設，持續深化國際品牌價值，掌握智慧AI網路應用趨勢，更提升市場經營績效，連年成長。

普萊德2024年合併營收為18.79億元，毛利率47%，稅後純益為5.38億元，年增6.05%，每股稅後純益8.61元，皆同創歷年新高。

普萊德表示，持續以創新與永續為核心，深化國際品牌價值。掌握智慧AI網路應用趨勢，普萊德積極參與歐、美、亞洲各大資通訊與工業網路專業科技展，拓展全球市場。並透過靈活的數位行銷策略，包括搜尋引擎優化、內容行銷與社群媒體互動，提升品牌曝光度與客戶認同，不僅強化普萊德於智慧網路基礎建設的專業傳輸品牌定位，更提升市場經營績效，連年成長。

產品研發方面，普萊德表示，擴大布局AI、雲端、工業物聯網與智慧物聯網基礎建設，滿足市場需求高頻寬、資訊安全以及節能減碳的網路傳輸，推出AI資料中心網路解決方案、多埠10Gbps軌道交通網路交換器、工業級時間敏感網路TSN產品線、節能PoE與太陽能供電網路系列。

普萊德指出，領先市場開發的AI能源智慧管理方案「AIoT應用管理平台」，結合人工智慧技術，幫助企業掌握網路能源使用與碳排放指標趨勢，實現節能減碳目標，榮獲2024台北國際電腦展COMPUTEX Best Choice Award《科技永續特別獎》與《IoT Applications類別獎》肯定，提昇產品競爭優勢。

此外，普萊德致力實踐淨零排放，接軌國際淨零排放趨勢，普萊德2024年聚焦攜手供應鏈夥伴加強ESG管理及減碳轉型推動，採取以大帶小模式，攜手11家供應商進行低碳化及智慧化升級轉型，提升綠色競爭力。經第三方查證通過ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14067產品碳足跡盤查。並簽署承諾「SBTi科學基礎減量目標倡議」，設定減碳路徑，邁向2050淨零目標。

普萊德表示，2024年榮登《第十屆公司治理評鑑》前5%優良上櫃公司，已連續4年、第7度獲此殊榮；此外，連續4年蟬聯《天下永續公民獎》中堅企業榜首，更締造連續18年入榜天下永續100強的佳績；連續2年獲頒《天下人才永續獎》及《台灣企業永續獎-永續報告書白金獎》，顯示普萊德在ESG各面向的管理表現與營運韌性，深受外界肯定。普萊德亦入選富比世《2024亞洲最佳中小上市企業200強》，品牌影響力持續擴大。

此外，普萊德創辦人暨董事長陳清港獲頒2024遠見高峰會「傑出領袖獎」，表彰陳清港創業 31 年以來於企業永續經營的卓越貢獻，帶領PLANET成為全球網路基礎建設領域具有影響力的品牌。