OPPO 發表旗艦折疊機Find N5 為最薄的書本式折疊機
OPPO在20日於亞太市場發表旗艦折疊機Find N5，折疊狀態下Find N5是市面上最薄的書本式折疊機，僅8.93mm厚度、229g的輕量甚至媲美直板機種的輕巧機身。
OPPO表示，Find N5也是全球首款支援IPX9等級的折疊機，除了具備IPX8防水性能，還可承受高溫高壓水柱衝擊。整體機身結構也進一步強化，以7000系列鋁合金複合材料製成，使強度提升30%；並搭載超耐用的奈米微晶玻璃，讓螢幕抗摔性提升20%。
經過全面改良結構與升級材料，Find N5的鈦合金彎曲鉸鏈比上一代小26%，但堅固性提升36%。鉸鏈外殼、以及連接鉸鏈與螢幕的翼板均採用5級鈦合金製成，並透過3D列印滿足對形狀的精細化要求。鉸鏈承重零件則使用OPPO專門訂製的超高強度鋼，擁有業界領先的2000 MPa抗壓強度，確保長時間使用依然堅固。此外，Find N5也通過TÜV萊茵摺疊無憂認證，經過極端環境測試，讓使用更為安心。
OPPO指出，Find N5展開時擁有8.12吋內螢幕，為所有書本式折疊手機中最大尺寸；折疊時，6.62吋的20.7:9外螢幕提供寬廣而熟悉的比例。Find N5也是業界首款獲得TÜV萊茵無感摺痕認證的手機，憑藉領先同級的淺且窄的摺痕，讓操作流暢自如。Find N5的螢幕由9層精密材料組成多重防護，包含業界領先0.1毫米超薄不鏽鋼、UTG超薄玻璃、訂製的抗震彈性材料製成的頂層薄膜，使整體抗衝擊性提高70%。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言