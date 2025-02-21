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OPPO 發表旗艦折疊機Find N5 為最薄的書本式折疊機

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

OPPO在20日於亞太市場發表旗艦折疊機Find N5，折疊狀態下Find N5是市面上最薄的書本式折疊機，僅8.93mm厚度、229g的輕量甚至媲美直板機種的輕巧機身。

OPPO表示，Find N5也是全球首款支援IPX9等級的折疊機，除了具備IPX8防水性能，還可承受高溫高壓水柱衝擊。整體機身結構也進一步強化，以7000系列鋁合金複合材料製成，使強度提升30%；並搭載超耐用的奈米微晶玻璃，讓螢幕抗摔性提升20%。

經過全面改良結構與升級材料，Find N5的鈦合金彎曲鉸鏈比上一代小26%，但堅固性提升36%。鉸鏈外殼、以及連接鉸鏈與螢幕的翼板均採用5級鈦合金製成，並透過3D列印滿足對形狀的精細化要求。鉸鏈承重零件則使用OPPO專門訂製的超高強度鋼，擁有業界領先的2000 MPa抗壓強度，確保長時間使用依然堅固。此外，Find N5也通過TÜV萊茵摺疊無憂認證，經過極端環境測試，讓使用更為安心。

OPPO指出，Find N5展開時擁有8.12吋內螢幕，為所有書本式折疊手機中最大尺寸；折疊時，6.62吋的20.7:9外螢幕提供寬廣而熟悉的比例。Find N5也是業界首款獲得TÜV萊茵無感摺痕認證的手機，憑藉領先同級的淺且窄的摺痕，讓操作流暢自如。Find N5的螢幕由9層精密材料組成多重防護，包含業界領先0.1毫米超薄不鏽鋼、UTG超薄玻璃、訂製的抗震彈性材料製成的頂層薄膜，使整體抗衝擊性提高70%。

OPPO 折疊手機 螢幕

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