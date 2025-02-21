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耕興將開法說會 今年衝獲利成長、5G新規高階檢測挹注

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
耕興日前已更新展望。記者尹慧中攝影
耕興日前已更新展望。記者尹慧中攝影

檢測大廠耕興（6146）預計21日召開法說會，依據耕興預告，今年上半年持平去年看待，不過積極以獲利成長大於營收表現的目標，看好 5G新規高階檢測挹注。

耕興提到，今年的AI終端裝置發展還是處於替代舊機種階段，看不出有明顯機種數大量增加的趨勢，故耕興的確上半年還是持平看待，但因為5G新規的推出，相關測試會越來越困難且複雜，投資門檻也越來越高，所以單一機種的費用會增加，前內部逐步導入AI應用取代中低階的人力需求。

耕興也說，在鞏固高階檢測市場降低人事成本的推進下來達到獲利提升的目標。這是上半年度的工作重點。

耕興先前也已說，2025年目標是獲利成長大於營收，美國市場會是主要動能之一，包含5G網通以及企業網路更新等需求。

耕興說，隨著4G轉向5G測試單價提高，大陸5G檢測廠商持續整合，台灣僅耕興與SGS有新5G測試能力。

耕興並曾提到，為打造集團邁向新一波營運成長期，迎接AI新世代所帶來的龐大市場商機憑藉公司在5G、高階網通檢測高市占率、各大科技品牌大廠與電信營運商等指定實驗室、以及全球超過113座主流測試場地的量能等進一步擴增「資安檢測」服務與EMC、SAFETY·RF、5G檢測服務並列，提供更多科技產業品牌廠商專業檢測一條龍服務，尤其是2024年雖因大環境景氣負面因子干擾，包括晶片廠商推新晶片的腳步放緩、AI新機種延遲發表等，然耕興除了擴增新服務項目取得新機種檢測業務訂單以及擴增人才備足產能。

5G

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