世界法說下周登場 外資積極卡位、量價齊揚

晶圓代工二軍世界先進（5347）2月25日將召開線上法說，近期外資連3日買超卡位，推升股價持續沿5日線向上拉升，20日順利攻克月線並站穩90元關卡後，21日受惠集團大老台積電（2330）反彈站上月線氣勢助陣，盤中不到11:30成交量即倍增至1.4萬張以上，股價漲幅也拉升約7%、一舉飛過季線，跨步邁向百元俱樂部。世界先進將於2月25日召開線上法人說明會，會中將公布113年度第4季合併財務報告。

世界先進2025年1月自結合併營收33.88億元、月減21.25％，為近9月低點，但仍年成長15.73％，為僅次於2022年的同期次高。2024年前三季營收325.02億元，稅前淨利64.19億元，基本每股盈餘3.17元；全年營收440.54億元，年增15.11%。籌碼面上，外資21日買超1,377張，且近3日已連續買超4,400張，惟本土法人站空方，投信21日續賣超625張、自營商也調節101張；統計本周以來，三大法人合計賣超837張，包括外資買超3,900張、投信賣超4,367張、自營商賣超370張。整體呈現土洋對作勢態。

世界先進董座方略日前表示，2025年全球經濟成長預期與2024年相當，增幅約3.2～3.3％，半導體產業景氣將溫和成長，8吋晶圓代工谷底已過，未來幾年稼動率有撐，可望持穩逾7成水準，預期世界先進今年營運有望溫和成長。此外，今年消費性市場需求溫和成長，AI動能相對強勁，世界先進的電源管理晶片（PMIC）已打進AI供應鏈，也為營運成長增添動能。