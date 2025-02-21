華碩再推第六代智慧穿戴 VivoWatch 醫院樂推遠距醫療

北醫跟華碩（2357）智慧穿戴合作，推動遠距醫療，包括院內病人生理病徵記錄及在宅急症照護（HaH）計畫，透過Co-Center提供3類病人在宅治療急診服務，以降低慢性病問診及急診室塞爆等問題，華碩是少數取得醫材認證的智慧穿戴品牌，正積極布局高齡社會帶來的大健康商機。

華碩20日發表新一代VivoWatch 6 AERO健康手環，訴求輕量級，仍然支援醫療認證的指尖量測血壓與心電圖（ECG）2功能，並加大1.1吋AMOLED觸控螢幕，內建獨立GPS晶片，防走失，就算忘記攜帶手機出門也能記錄運動軌跡，家人也能追蹤用戶位置，其次透過專屬應用程式ASUS HealthConnect，可記錄生理資訊並上傳跟醫師及家人分享。

華碩持續推出智慧健康穿戴，包括智慧手錶及智慧手環系列，目前已經邁入第6代，VivoWatch 6 AERO健康手環也是台灣少數取得醫材認證手環。華碩陸續推動在智慧手錶中導入醫材軟體，讓健康生理數據可以密集上傳追蹤，也獲得不少醫院認可採用，成功打入醫院及院外遠距照護市場。

華碩智慧穿戴已與北醫合作，北醫表示，讓住院病人時配戴華碩智慧手錶，資料會回傳護理站，有助於減少護理師巡房量血壓頻率，降低工作量，且減少人為疏失（太忙而拉長檢測生理數據周期），北醫表示，護理師在護理站，而病人在病房就是一種遠距定義，而未來到宅急診或慢性病回診制度都可以透過智慧穿戴輔助，取得更完整病人在宅醫療數據，比病人到院才量血壓一次，資料數據更多，更有利於判斷追蹤。

現在遠距醫療已非僅限於偏鄉，慢性病也將逐步推廣，北醫表示，假設糖尿病人每季度要回診一次，即可以透過兩次回院看診，兩次遠距看診方式取得醫師建議，不僅減少費用，病人不必往返搭車可以減碳排。

隨台灣步入高齡社會，醫療人力短缺，高齡人口慢性病多，健保署去年7月起推動「在宅急症照護（HaH）試辦計畫」，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組，提供肺炎、尿路感染或軟組織感染3類病患可以選擇在家照護，包括在宅或附近機構接受抗生素治療，搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備及床邊檢測等提供「在宅急症照護（HaH）」。

不過目前HaH仍侷限在特定區域試辦，為提供此服務，北醫也在三院聯合成立Co-Center支援調度。

政府推動健康台灣，推行輕症在宅治療，遠距醫療擴大試辦，未來也會積極推廣「健康宅」概念，主要是高齡人口慢性病增加，鼓勵規劃現代家庭，在主臥能有足夠空間裝置醫療設備提供在宅治療功能，也是健康社區/宅未來要思考方向。