華碩再推第六代智慧穿戴 VivoWatch 醫院樂推遠距醫療
北醫跟華碩（2357）智慧穿戴合作，推動遠距醫療，包括院內病人生理病徵記錄及在宅急症照護（HaH）計畫，透過Co-Center提供3類病人在宅治療急診服務，以降低慢性病問診及急診室塞爆等問題，華碩是少數取得醫材認證的智慧穿戴品牌，正積極布局高齡社會帶來的大健康商機。
華碩20日發表新一代VivoWatch 6 AERO健康手環，訴求輕量級，仍然支援醫療認證的指尖量測血壓與心電圖（ECG）2功能，並加大1.1吋AMOLED觸控螢幕，內建獨立GPS晶片，防走失，就算忘記攜帶手機出門也能記錄運動軌跡，家人也能追蹤用戶位置，其次透過專屬應用程式ASUS HealthConnect，可記錄生理資訊並上傳跟醫師及家人分享。
華碩持續推出智慧健康穿戴，包括智慧手錶及智慧手環系列，目前已經邁入第6代，VivoWatch 6 AERO健康手環也是台灣少數取得醫材認證手環。華碩陸續推動在智慧手錶中導入醫材軟體，讓健康生理數據可以密集上傳追蹤，也獲得不少醫院認可採用，成功打入醫院及院外遠距照護市場。
華碩智慧穿戴已與北醫合作，北醫表示，讓住院病人時配戴華碩智慧手錶，資料會回傳護理站，有助於減少護理師巡房量血壓頻率，降低工作量，且減少人為疏失（太忙而拉長檢測生理數據周期），北醫表示，護理師在護理站，而病人在病房就是一種遠距定義，而未來到宅急診或慢性病回診制度都可以透過智慧穿戴輔助，取得更完整病人在宅醫療數據，比病人到院才量血壓一次，資料數據更多，更有利於判斷追蹤。
現在遠距醫療已非僅限於偏鄉，慢性病也將逐步推廣，北醫表示，假設糖尿病人每季度要回診一次，即可以透過兩次回院看診，兩次遠距看診方式取得醫師建議，不僅減少費用，病人不必往返搭車可以減碳排。
隨台灣步入高齡社會，醫療人力短缺，高齡人口慢性病多，健保署去年7月起推動「在宅急症照護（HaH）試辦計畫」，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組，提供肺炎、尿路感染或軟組織感染3類病患可以選擇在家照護，包括在宅或附近機構接受抗生素治療，搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備及床邊檢測等提供「在宅急症照護（HaH）」。
不過目前HaH仍侷限在特定區域試辦，為提供此服務，北醫也在三院聯合成立Co-Center支援調度。
政府推動健康台灣，推行輕症在宅治療，遠距醫療擴大試辦，未來也會積極推廣「健康宅」概念，主要是高齡人口慢性病增加，鼓勵規劃現代家庭，在主臥能有足夠空間裝置醫療設備提供在宅治療功能，也是健康社區/宅未來要思考方向。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言