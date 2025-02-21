台灣大董座蔡明忠率團赴 MWC 聚焦AI+5G

台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠將再度率團前往世界行動通訊大會MWC，將與諾基亞於MWC會場簽署「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，並與韓國電信龍頭SK電訊、跨國電信營運商SingTel、AI解決方案商超微半導體AMD、軟體大廠Amdocs；及低軌衛星技術、資安解決方案廠商進行產業趨勢交流與合作洽談，此外，台灣大也將與Google、Samsung、Motorola等品牌探討先進AI邊緣運算行動裝置發展。

2025世界行動通訊大會（Mobile World Congress；MWC）將於3月3日至3月6日於西班牙巴塞隆納開展，今年MWC展會以「Converge. Connect. Create（融合、連結、創新）」為主題，蔡明忠將率團，帶領台灣大總經理林之晨、技術長揭朝華、個人用戶事業商務長林東閔、企業服務事業商務長朱曉幸、永續品牌公關副總劉麗惠等經營團隊，參與年度行動通訊盛事。

蔡明忠表示，MWC是全球行動通訊產業的重要風向球，今年以「Converge. Connect. Create.」為主題，凸顯科技如何促進產業升級，並重塑經濟與社會發展格局。AI、5G、物聯網等技術正突破應用邊界，跨領域融合將驅動新一波產業轉型，其中，5G-Advanced已成為行動網路智慧化的重要推手，為6G時代的發展奠定關鍵基礎。台灣大哥大將與來自世界各地的企業與專家，共同思考如何讓這場技術浪潮帶來最大的價值，並深化AI在網路優化、智慧應用的可能性，推動產業進入更高效、低碳、永續發展的新時代。

林之晨表示，AI正在加速落地，推進電信與科技業的降本增效、即刻升級，今年MWC聚焦前緣科技與市場需求的交匯，智慧化、虛擬化和平台化將為產業帶來脫胎換骨的巨大變化。台灣大超前布署，在AI時代深化「Telco+Tech」策略，除推出反詐戰警、安心Call、LIAISE、GenAIus等人工智慧平台，也透過AI自動化網路管理，並優化既有設備延長使用壽命，實現高效與永續並行。此次MWC台灣大將深化國際合作，尤其是與AI新創結盟，為科技電信事業下一階段發展奠定最好的基礎。

2025年MWC聚焦5G核心（5G Inside）、智慧連結（Connect X）、AI+、企業再創（Enterprise Reinvited）、創變先鋒（Game Changer）、數位基因（Our Digital DNA）等6大領域。台灣大表示，持續以世界級標準自我精進，繼2023年與諾基亞簽署「ESG & 5G合作備忘錄」，深化5G先進技術合作並兼顧節能減碳，2024年進一步推動「5G開放應用服務合作」，導入諾基亞Programmable Network平台，在共通彈性場域，創造利於網路和終端協作的多元應用。

今年台灣大與諾基亞簽署「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，聚焦在AI網路運用、開發5G智慧服務、多頻段調適智慧節電與既有設備升級延長使用三面向，將在台灣大既有4G、5G網路已建立之諾基亞MantaRay SON（自建構網路）基礎上引進AI RAN（Radio Access Network），並共同開發服務品質（Quality of Service, QoS）解決方案等5G智慧服務技術，同時推動節能技術，進行智慧適配減少能耗，並結合諾基亞新世代更低能耗設備，與持續升級支持既有設備的延長使用，實現多頻段、多層網路結構的永續發展。

揭朝華表示，隨著5G網路的全面部署，以及未來地空整合（NTN）和整合式感測與通訊（ISAC）等技術應用需求的發展，電信網路的架構日益複雜，營運設備數量激增，用戶服務需求也愈趨多元；面對這些挑戰，AI將扮演推動網路自動化的核心驅動力，並需要透過系統性架構逐步實現，確保電信網路向更智慧、更高效的方向發展。今年MWC，台灣大將與系統設備供應商、軟體解決方案商，以及電信網路商等國際大廠深入交流，探索建構新世代智慧通訊網路，為用戶提供更優質的服務體驗，同時提升營運效率、強化市場競爭力。

台灣大指出，MWC不僅是全球電信產業的年度盛事，更是前瞻技術與產業趨勢的關鍵指標，今年MWC展會將吸引全球上千家知名企業參加，展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等。隨著AI原生網路（AI-Native Networks）、5G-Advanced、非地面網路（NTN）、智慧邊緣運算等技術逐步成熟， 6G發展、AI驅動的網路自動化、綠色永續通訊技術，以及如何透過Open Gateway與API，促進5G和5G+功能的創新，加速驅動5G+商業化成為今年MWC重點核心探討議題。