鼎新攜手網安助築間獲ISO27001驗證 數位轉型強化資安防護
築間餐飲（7723）集團日前通過ISO 27001資訊安全管理系統國際標準驗證（Information Security Management System, ISMS），象徵其在資訊安全領域邁向國際認可標準，鼎新數智與網安智慧科技作為輔導單位，築間餐飲集團資安驗證加持，提升競爭力迎接上櫃時機。
築間餐飲集團副總經理李秋燕表示，築間餐飲集團會員超過兩百萬名，消費者在使用同時也會關心個資安全性。因此通過ISO 27001標準驗證，不僅能讓消費者更安心地使用系統，也能強化內部機密資料的管理與運用，確保企業運營穩健發展，也為顧客提供更值得信賴的數位服務。
鼎新數智作為築間餐飲集團的重要合作夥伴，提供全方位支援，在其數位轉型過程中扮演關鍵角色，確保其業務營運、資安管理符合國際標準，為其達成2025年上櫃的目標提供強而有力的支持；網安智慧科技則以專業的資訊安全管理方案，進一步強化並完善築間餐飲集團的資安防護能力，攜手為企業邁向數位永續與資通安全卓越之路奠定重要基石。
自2010年創立以來，築間餐飲集團在短短兩年內迅速擴展至北中南，為提升品牌營運韌性並創造永續未來，2017年即與作為數位轉型領域之領先企業鼎新數智合作，優化企業運營管理。隨著餐飲版圖不斷擴張並準備上櫃，資訊安全成為關鍵議題，為此，築間餐飲集團2024年第3季遂即與鼎新數智及網安智慧科技合作，在輔導之下於2024年12月底取得ISO 27001的第三方驗證，具體確保資通安全，更提升品牌形象，顯著增強市場競爭力。
作為築間餐飲集團數位轉型之重要夥伴，鼎新提供專業的企業資源規劃（ERP）系統解決方案，以資料庫與數據為基礎，協助建置營收雲端化、電子化簽核流程等數位系統，強化營運效能。
鼎新數智行業經營中心總經理李雯蘋分享，「築間餐飲集團從公開發行到興櫃、申請上櫃這一路走來，不斷藉助數位轉型提升營運效率，同時考量資通安全，落實機房建置與備援、定期評估資安風險與制定改善計劃，持續發掘優化方向，強化資安防護。透過鼎新數智的持續協助，成功掌握數位化關鍵契機，如今取得資安國際驗證，正是我們密切合作的成果」。
李秋燕進一步提到，「資安管理對企業來說是長期投資，取證僅是第一步，代表我們決心在ISO 27001相關驗證上持續並穩健地推進。築間餐飲集團將持續與鼎新、網安三方密切合作，實現對內外部長期合作夥伴的信任與承諾」。未來，三方夥伴仍會保持深度合作，攜手推動企業長期永續發展，持續深化數位轉型與資訊安全建設，為未來企業成長注入強勁動能。
網安智慧執行長傅秀惠表示，高階主管的支持是導入國際標準的關鍵，當企業領導階層積極參與並提供資源，導入過程會更順利，這也是築間餐飲集團成功的關鍵因素。她指出，築間餐飲集團管理層對資安的重視，以及網安推動的員工資安教育訓練，共同促成企業資安管理與國際標準的深度整合。
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