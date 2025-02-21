TMBA 推動工具機生態系平台 AI 賦能助產業升級
推動工具機生態系平台！台灣工具機暨零組件公會（TMBA）與台灣微軟（Microsoft），在台中裕元花園酒店舉辦「工具機生態系平台加入&應用體驗WORKSHOP」，吸引超過150位來自產、官、學、研領域的代表，共同見證TMBA專為工具機產業打造的數位生態系正式啟動。
TMBA理事長陳伯佳強調，透過數位轉型與AI賦能，協助會員企業破解痛點，打造互利共生生態系，提升產業競爭力。
此次WORKSHOP特設實作課程，帶領會員實際操作數位工具，掌握營運優化關鍵。微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒與經濟產業發展署副組長鄒宗勳出席致詞，共同為活動揭開序幕。
WORKSHOP以企業實務場景示範AI應用，協助簡化流程、提升決策效率。例如，透過AI快速查詢產業知識與政府資源，減少紙本作業，加速資訊流通。AI Agent深度學習工具機產業知識與數據，精準分析市場趨勢，助企業聚焦高價值工作。
活動中實際進行微軟Copilot Studio AI Agent操作，並體驗TMBA產業知識平台的應用。此外，安然、達易、緯謙等廠商也展示最新的AI解決方案。
陳伯佳指出，產業生態系的力量在於多樣性與協作，這正是創新與永續發展的關鍵。同時呼籲產、官、學、研各界攜手合作，共同推動台灣工具機產業的數位升級與全球競爭力。
未來，TMBA將持續舉辦系列活動，帶領會員深度應用數位工具，期望推動台灣工具機產業邁向高值化、智慧化發展。
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