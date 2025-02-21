台積電、英特爾合作與否引關注 國泰投信：主動選股有優勢

台積電（2330）與英特爾之間是否合作，引發各界關注，台積電20日收跌，市場也擔憂可能會影響後市發展，國泰投信指出，台灣科技業體質好，投資人要有信心，只是經濟市場瞬息萬變，建議投資人多方布局，切勿單壓單一產業或公司，遭逢產業輪動時就不會太過驚慌。投資人可以鎖定國泰台灣高股息基金，多方布局不錯過任何機會。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，該基金聚焦競爭力強大、股價波動低的個股、從成分股產業別來看，前三大族群分別為半導體22%、電子零組件15.74%、電腦及周邊設備10.38%，台積電、聯發科（2454）、順達（3211）、華碩（2357）及緯穎（6669）都是成分股之一，能扮演積極上攻角色，同時該基金也持有4.79%的金融保險概念股，緩和投資組合波動，具備長期持有優勢。

梁恩溢指出，國泰台灣高股息基金是一檔主動型基金，比起追蹤指數的被動式ETF，操作更靈活，能即時因應市場變化，且該基金具有強大又專業的投研團隊，團隊會定期針對個別公司進行訪談調研，掌握產業界最新動向，替投資人做好前瞻性布局。

梁恩溢說明，日前主計總處已公布，2024年平均實質月薪年增率達0.58％，終止連三年負成長，主要受惠於景氣回溫、通膨降溫，企業出口訂單也有好表現，各業加班拚產能，加班時數增加，推升去年每月平均加班費達2,282元，創下歷年最高，再加上2025年國人的超額儲蓄金額預測將超過4.2兆元，台灣資金動能豐沛，再加上產業基本面無虞，今年整體企業獲利可望創高，看好台股今年正向盤勢，適合大步投資，主動選股具備靈活優勢，應納入資產配置規劃。

國泰投信分析市場，根據美國銀行的最新報告，今年全球半導體市場規模將超過7,200億美元，年增長達15%，尤其高效能晶片供不應求，台灣在半導體產業擁有領導地位，發展可期；PC產業同樣強勁，隨著去年 AI PC 與邊緣運算應用的擴展，2025年PC出貨量將增長6%，全年出貨量預計增長10%，今年投資重點仍是以AI及半導體為主，投資人可以多加留意。