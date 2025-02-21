iPhone 16e問世 市場觀察銷售量

蘋果最新一代平價機種iPhone 16e昨天問世，但16e因主打配備ＡＩ（人工智慧）功能，相應的硬體規格同步升級，單機售價二萬一九○○元起跳，市場憂心恐衝擊銷售量，新機發表之後，不僅蘋果股價未受激勵，就連國內蘋概三王鴻海、台積電、大立光股價也反應冷淡，僅大立光收紅。

蘋果上一次推出平價版手機是二○二二年的iPhone SE，當時這個機款最低售價一萬四九○○元；原本許多SE用戶都相當期待換機，沒想到新一代平價機種最低價格直接比先前的SE貴上七千元，不僅如此，蘋果還宣布現有版本的iPhone SE和iPhone 14已停產，讓不少SE用戶失望。

16e價格如此之高，主要是因為配備ＡＩ功能，相應的硬體規格必須同步升級，包含處理器、５Ｇ聯網數據晶片，等級相對較高。綜觀整體規格，16e取消iPhone SE既有的Home鍵與指紋感測器，改用Face ID，因此螢幕頂部出現「瀏海」設計，但並未有動態島功能，處理器晶片雖採用A18，但較其他標準機種少了一個ＣＰＵ，傳輸介面則跟進使用USB-C。

此外，16e也不支援Magsafe磁吸充電、無線充電不支援Qi2、沒有相機鍵，螢幕更新率維持60Hz，且僅搭載單鏡頭，機身共有黑、白兩色，共有128GB、256GB和512GB三種選擇。

台灣電信三雄昨迅速推出預約購機及購機方案，並推出零元購機優惠方案，民眾只要搭配月租費一三九九、綁約四十八個月方案，就可以零元帶回16e。中華電信昨天下午推出網路預約活動，僅僅五分鐘就預約額滿。中華電信統計，其中以128GB最為強手、預約量占比六成，顏色則以黑色最受果粉愛戴，占五成五。

然而，市場並不看好16e的整體銷售表現。產業人士指出，iPhone 16系列去年九月推出後，整體銷售不如預期，因此外界對蘋果推出的平價版手機寄予厚望，但從價格來看，16e售價高於預期，不僅較前一代SE貴上不少，甚至消費者只要多支付一些金額，就可直上標準機種，新機的定價策略並不漂亮。業界人士表示，16e性價比難與其他非蘋手機陣營相比。