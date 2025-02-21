關稅戰 蘋果新品估漲10%

美國總統川普上次執政時，蘋果公司曾獲得關稅豁免，但這次可能難以倖免。美國銀行（BofA）預估，若蘋果躲不掉川普對中國大陸進口產品加徵10%的關稅，可能要調高iPhone等產品價格近一成才能完全抵銷關稅影響。

美銀分析師莫罕（Wamsi Mohan）19日表示，在川普簽署對美國貿易夥伴開徵對等關稅的備忘錄後，已重新評估蘋果關稅情境，並警告蘋果無論採取什麼對策，獲利可能都會受衝擊。

他預估，在美國對大陸所有進口產品全面加徵10%關稅後，蘋果每年在美國賣出5,000萬支iPhone、1,500萬台iPad及1,000萬台Mac，假設這些在美國銷售的裝置全部被加徵10%關稅，價格可能需要調高9%左右，才能完全抵銷關稅負擔。

若蘋果未調漲產品價格，他認為蘋果2026年每股純益（EPS）將減損26美分或3.1%；若漲價約3%，EPS估減少21美分或2.4%。但價格上揚會導致蘋果裝置銷量減少5%，如果價格上漲未打擊銷量，關稅衝擊可能更小。

蘋果已開始在印度生產iPhone，以分散供應鏈，目前在印度生產的iPhone占比約15%。

儘管做出這些估算，莫罕認為關稅風險似乎「可控」，仍給予蘋果股票買進評等。