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蘋果5G晶片處女秀 降低依賴高通
蘋果在美國時間19日發表iPhone 16e，自行研發的5G數據機（Modem）晶片C1也正式亮相。業界認為這款晶片將由台積電（2330）以4奈米與7奈米家族的對應技術操刀，後續何時擴大使用、取代蘋果原本使用的高通晶片要看蘋果的規劃，但已證明蘋果逐漸擺脫對高通產品的依賴。
蘋果發表新機，除了導入蘋果人工智慧AI以外，業界關注重心是蘋果導入首款自研5G數據機晶片，正式取代高通（Qualcomm）的組件，證實業界先前傳出蘋果要疏遠高通，改用自研數據晶片的傳聞。先前蘋果使用的高通晶片也由台積電代工，高通OUT、蘋果in，台積電訂單沒有變多，也沒有變少，但大客戶推出新晶片，台積電作為供應鏈仍受關注。
台積一貫不評論單一客戶產品訊息，蘋果正式公開發表C1的5G Modem晶片，讓外界期待五年之久的產品規劃浮上檯面。
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