iPhone 16e預購熱 電信業推零元購

蘋果iPhone 16系列新成員iPhone 16e亮相，電信三雄啟動預約、預購，搭配高資費可零元購機，28日全面開賣。中華電信（2412）昨（20）日限量預約秒殺額滿，台灣大看好新機將帶動新一波申辦潮，遠傳表示，iPhone 16e高性價比深受消費者青睞。

中華電信表示，申辦精采5G月繳1,399元，綁約30個月，iPhone 16e 128GB專案價6,300元，搭配舊機換新機加碼再折2,500元、VIP最高折5,000元等優惠，綁約30個月，將iPhone 16e 128GB零元帶回家。

中華電信指出，iPhone 16e限量網路預約，五分鐘就額滿，128GB及黑色最搶手，「iPhone 16e 黑128GB」、「iPhone 16e 白128GB」、「iPhone 16e 黑256GB」為前三名。中華電信將於2月28日上午8時起，在全台近500間指定服務據點及網路門市正式開賣iPhone 16e。

台灣大預計今日晚9時起於myfone門市、myfone網路門市開放預購，3月31日前取貨，搭配月租1,399元、綁約48個月，可以零元專案價入手iPhone 16e 128GB，且最高可獲2,000元mo幣補貼，並提供電信獨家數位生活娛樂應用，看好iPhone 16e帶動新的一波申辦熱潮。