最便宜AI iPhone來了 市場憂銷量…蘋概股反應冷淡

蘋果（Apple）在美國時間19日正式發表全新平價機種iPhone 16e，台灣時間21日起開始接受預訂、28日開始供貨，雖主打配備蘋果AI功能、硬體升級，但定價為599美元，比前代iPhone SE貴了170美元，讓市場憂心恐衝擊銷售量，國內蘋概三王鴻海（2317）、台積電、大立光股價反應冷淡，昨日僅大立光收紅。

iPhone 16e規格和售價引發業界討論。在規格上，移除Home按鈕和指紋感測器，改用FaceID，螢幕尺寸變大為6.1吋，採用螢幕頂端缺口設計，USB-C充電端口，首度搭載蘋果首款自研5G連網數據機晶片C1。但不支援Magsafe磁吸充電和Qi2無線充電、沒有相機鍵，市場憂心可能影響銷量。

蘋果正式發表iPhone 16e

iPhone 16e的處理器升級，可執行與iPhone機型相同的所有App和遊戲，並且讓這款平價手機和iPhone 16系列一樣可運作蘋果AI。新機容量規格有128GB、256GB和512GB三種選擇，21日起接受預訂，28日正式銷售，在台灣入門款手機價格21,900元起。

iPhone 16e比前一代的iPhone SE貴170美元，比Wedbush分析師艾夫斯先前推估價位高50美元，甚至比瑞銀分析師佛特的預估高出約90美元。艾夫斯依然認為這是「聰明的定價」，有望帶動國際銷售逐步成長。

蘋果希望藉由iPhone 16e縮小入門機型與主流機種的技術差距，拓展中低階智慧機市場。不過業界指出，平價機對價格非常敏感，過去iPhone SE受到市場歡迎來自優異性價比，iPhone 16e雖然部分硬體設備有升級，但比前一代SE貴得多，甚至多付點錢就直上標準機種，新機定價策略並不漂亮。