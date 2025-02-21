聽新聞
0:00 / 0:00
最便宜AI iPhone來了 市場憂銷量…蘋概股反應冷淡
蘋果（Apple）在美國時間19日正式發表全新平價機種iPhone 16e，台灣時間21日起開始接受預訂、28日開始供貨，雖主打配備蘋果AI功能、硬體升級，但定價為599美元，比前代iPhone SE貴了170美元，讓市場憂心恐衝擊銷售量，國內蘋概三王鴻海（2317）、台積電、大立光股價反應冷淡，昨日僅大立光收紅。
iPhone 16e規格和售價引發業界討論。在規格上，移除Home按鈕和指紋感測器，改用FaceID，螢幕尺寸變大為6.1吋，採用螢幕頂端缺口設計，USB-C充電端口，首度搭載蘋果首款自研5G連網數據機晶片C1。但不支援Magsafe磁吸充電和Qi2無線充電、沒有相機鍵，市場憂心可能影響銷量。
iPhone 16e的處理器升級，可執行與iPhone機型相同的所有App和遊戲，並且讓這款平價手機和iPhone 16系列一樣可運作蘋果AI。新機容量規格有128GB、256GB和512GB三種選擇，21日起接受預訂，28日正式銷售，在台灣入門款手機價格21,900元起。
iPhone 16e比前一代的iPhone SE貴170美元，比Wedbush分析師艾夫斯先前推估價位高50美元，甚至比瑞銀分析師佛特的預估高出約90美元。艾夫斯依然認為這是「聰明的定價」，有望帶動國際銷售逐步成長。
蘋果希望藉由iPhone 16e縮小入門機型與主流機種的技術差距，拓展中低階智慧機市場。不過業界指出，平價機對價格非常敏感，過去iPhone SE受到市場歡迎來自優異性價比，iPhone 16e雖然部分硬體設備有升級，但比前一代SE貴得多，甚至多付點錢就直上標準機種，新機定價策略並不漂亮。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言