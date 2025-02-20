常溫超導體有影 原物料、化工族群有望受惠

微軟喊出量子電腦數年後將問世，量子運算晶片「Majorana 1」扮演關鍵角色，而「常溫常壓超導體」是助其成真的核心技術。隨著傳言中的常溫超導體有影，台灣原物料、化工族群也將有望跟著受惠。

據悉，常溫半導體主要成分材料來自銅、化工等領域，法人點名在銅方面有第一銅（2009）、高興昌、金益鼎、太空梭；電纜方面有華榮、大亞、華新；磷方面有全宇生技、惠光、東鹼等。

台灣最大鉛合金提煉製造商泰銘發言人童新沅表示，該公司主要原材料為鉛錠，進口來源包含有澳洲、歐洲、大陸、美洲等地。

另一種原料來源是再生鉛，主要由廢鉛酸蓄電池熔煉而成，至於下游客戶以汽機車電池生產廠為主。

針對先前市場傳出發展出常溫常壓超導體，南韓科學家宣稱透過改良過的鉛-磷灰石（LK-99）結構，可使材料在127℃以及常壓下展現超導特性，泰銘樂觀其成，將有利擴大鉛合金的應用面。

線纜業者指出，倘若常溫超導體技術成真，對銅金屬勢必有所推升，但要真正到實質受惠，必須要走向商業化模式，屆時才會有更大的獲利幅度。

線纜業者指出，超導體需要用到銅，短期來看會造成銅需求增加，將順勢推升銅價，對線纜業而言肯定是利多。

不過，是否能真正帶動大量需求仍有待評估，不過可以肯定的是，在台電強韌電網計畫、以及AI科技帶動下，新增電廠增多，都對線纜帶來良好的市場，且電力傳輸效能大增，也會使全球電網布建需求提升，整體而言，線纜業的榮景至少可以在維持兩到三年。