量子運算領域 微軟積極追趕Google、亞馬遜
微軟歷經長達20年的研究，在量子運算領域寫下新頁，試圖追上Google、亞馬遜、IBM等科技巨頭積極投入的量子電腦研究。Google去年發表最新量子運算晶片Willow，號稱在五分鐘內完成傳統超級電腦「窮盡宇宙時間也算不完的資料」，立下史詩級的量子運算里程碑。
亞馬遜旗下雲端運算服務（AWS）去年11月發布「Quantum Embark Program」，協助客戶迎接量子運算時代的到來，透過AWS 的Amazon Braket平台，為研究人員和開發者提供多樣化的量子計算資源。
AWS去年12月在re:Invent 2024大會，宣布將Amazon Braket 與輝達的CUDA-Q平台整合，簡化量子運算開發流程，讓使用者能在模擬和實體量子處理器上，運行混合式量子-傳統應用程式，積極推動量子運算技術實用化。
IBM去年11月首度舉辦量子開發者大會，展示新的量子電腦技術發展，並揭示未來量子運算應用。
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