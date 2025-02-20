大突破…微軟量子運算晶片亮相 鴻海、廣達等可望沾光

微軟（Microsoft）在美國時間19日發表量子運算晶片「Majorana 1」，採用拓樸超導體（Topological Superconductor）技術，微軟執行長納德拉強調「強大能力前所未見」，他掛保證表示，這項突破性進展可讓量子電腦僅需「幾年後」就能問世，不用再等數十年。

微軟在量子運算領域大突破，加入Google、IBM等業者的競爭行列，引爆新一波量子運算AI應用大商機，鴻海（2317）、廣達、緯穎為微軟AI伺服器主力代工廠，營運可望沾光。鴻海、廣達近幾年也積極投入量子電腦研發，鴻海喊出2025年讓10位元量子電腦上路，廣達董座林百里親自督軍搶商機。

微軟量子運算大突破

微軟執行長納德拉表示，經過長達20年的研究，微軟解鎖全新材料拓樸超導體，是全新型態的物質。使用拓樸超導體製成的量子位元（Topological qubits）運算速度更快、更可靠，體積也更小，大小只有百分之一毫米，意味著微軟更接近推出百萬量子位元處理器的目標，Majorana 1為首款運用這項技術打造的量子運算處理器。「一片握在掌心的晶片，卻能解決當今地球上所有電腦集合起來都無法解決的難題」。

輝達執行長黃仁勳先前曾表示，距離「非常有用的量子電腦」問世，可能需要15至30年的時間。但納德拉掛保證這項願景在未來數年內就可實現，不用數十年就可解決規模化的難題。

微軟研究人員在知名科學期刊《自然》（Nature）刊出這項成績，拓樸超導體既非固態，也非液態或氣態，作為打造量子晶片的基礎，Majorana 1以半導體和超導體材料製成，內含八個拓樸量子位元，，雖然目前頂多只能解答數學問題，但證明這項物質狀態能被控制，可能較傳統超導量子位元更穩定，出錯率更低，足以成為未來量子運算機器的基礎。

鴻海集團由旗下鴻海研究院負責量子研究，去年攜手英國劍橋大學，在國際重量級期刊、國際頂級量子計算期刊PRX-Quantum上發表重大突破。鴻海啟用「離子阱量子計算實驗室」，投入新世代AI與車用相關技術所需高效運算能力。

廣達為「量子國家隊」產業成員，董事長林百里2019年親自指派工程師投入量子電腦研究，看好量子技術成熟後，將帶來大量的雲端與物聯網裝置新商機。認為量子運算所需無論處理或儲存，都是廣達未來大機會。