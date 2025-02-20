普鴻迎戰後量子時代 旗下亂碼化 HSM 安控設備全面升級
隨著全球科技產業的迅速發展，量子技術也逐漸成為推動產業變革的核心動力。從量子計算、量子通信到量子加密，這一領域的突破性進展不僅影響著基礎科研，更為產業界帶來了前所未有的機遇與挑戰。而資訊服務大廠普鴻（6590）為迎接量子電腦時代，除了從人員專業技術的提升之外，就連旗下金融主力產品「安控伺服器 （ProHSM）」也都朝「後量子」邁進，並升級成「後量子技術」的HSM。
隨著後量子時代的到來，國內外資訊業者也不約而同的投入「後量子密碼學（PQC）」的研發，事實上，這項技術也被稱為「防量子、量子安全、抗量子計算」，主要是密碼學的一個研究領域，專門研究能夠抵抗量子電腦進行密碼分析攻擊的加密演算法（特別是公鑰加密演算法）。而普鴻為協助團隊迎戰後量子的新時代，近日也在內部規劃一系列「後量子密碼學」研習課程。面對技術及設備快速升級，普鴻旗下金融主力「一體機」安控硬體，也已朝後量子完成升級。
對此，普鴻坦言，後量子電腦的出現，除了讓產業技術發產速度大幅加速，整個軟硬體市場的布局，也都發生了極大的變革，隨著現有的安控軟硬體漸漸的不符合實用，團隊預估整個市場將在2030年全面「後量子化」，而普鴻為了隨時因應市場的變化，也提早推動「亂碼化」設備的布局，將旗下多款自製的設備融入「後量子技術」，打造出市場少見的「後量子密碼加解密設備」。
普鴻強調，後量子技術已對整個市場造成影響，而普鴻目前也已將旗下HSM（亂碼化設備），提升為「後量子的HSM」，此舉不僅是為了避免可能發生的風險，也是為了更全面的做好企業資訊「安控」；團隊坦言，「量子電腦」能運用多種演算法，來破解安控設備搭載的公鑰加密演算法，而這也代表，若企業大廠不即時對自家的安控設備進行升級，那在遇到量子電腦時，恐怕就會出現「企業營運風險」等問題。
對此，普鴻資訊近日榮幸邀請到政大金融資安中心主任左瑞麟特聘教授，前來進行授課，課程主題除了演算法所需的相關知識外，也包含PQC 介紹、現行產業使用 PQC 概況等，是相當實用且寶貴的課程。團隊主要是希望能透過該課程，讓旗下同仁們扎實的學習到最新的知識，他強調，只要同仁能夠持續精進以成為普鴻持續成長的助力，就能持續提供客戶更完善的資安產品與服務。
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