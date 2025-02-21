中華電拚永續 培育領導人才
中華電信（2412）為確保企業永續經營，培養未來領導人才，積極推動高階接班計畫（Executive Development Program, EDP），厚植高階接班人才庫，數位轉型與永續發展並行，並導入人工智慧（AI）策略提升競爭力。
中華電信指出，EDP結合高階管理課程、商業沙盤模擬及個人發展計畫，「以戰帶練」拓展接班人才的經營視野。自2022年開辦以來，培養74位潛力高階接班人選，對於推動企業長期發展、實現數位轉型與永續目標等方面，發揮深遠的影響力。中華電信現任分公司總經理及多位高階主管皆曾為EDP學員，親身經歷從中高層到高階決策層的培養過程。
中華電信指出，培育內容涵蓋創新變革、合作共贏及人才布局等領導職能課程，2024年亦納入人工智慧（AI）策略研討，期使學員掌握最新科技發展趨勢，強化企業決策能力。此外，每位學員皆制定專屬發展計畫，通過推動實際專案強化領導職能，且計畫主題充分連結中華電信「永續發展國際標竿、數位生態協創領導及兆元市值頂尖集團」三大願景，並確保管理團隊能夠承襲「精簡、務實、智慧化」的營運策略，深化永續發展與數位轉型成果。
中華電信接班計畫也強調企業經營承襲與實踐，安排多位高階導師輔導學員，透過經驗分享與實務指導，拓展學員經營視野，促進組織內部形塑輔導文化，學員結訓後轉換角色輔導後期學員，形成正向循環。
中華電信積極推動多元發展策略，關注女性高階人才培育，透過課程與輔導計畫，提供女性主管更多發展機會。2024年推行「衡星閃耀計畫」及「巾幗領袖座談會」，提高基層潛力女性員工的自信與領導能力，鼓勵未來擔任主管，擴大女性主管人才庫。提升女性在企業管理中的參與度，也為組織帶來更多元的觀點與創新思維。中華電信強調，「一棒接一棒，棒棒皆強棒」，將持續深化高階人才發展計畫及關注女性主管比例，透過系統化培訓與創新學習，為企業發展注入源源不絕的領導動能，落實數位轉型與永續發展。這股影響力不僅強化企業競爭力，更延伸至客戶、集團及社會，攜手共創更具韌性與永續的未來。
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