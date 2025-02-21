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TV面板報價揚 雙虎吃補

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
電視面板2月下旬報價續強，群創、友達看旺。聯合報系資料照
電視面板2月下旬報價續強，群創、友達看旺。聯合報系資料照

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布2月下旬面板報價，電視面板報價續強。TrendForce研究副總范博毓表示，關稅議題在2月並未造成太大衝擊，加上大陸以舊換新政策持續帶動需求增長，這波電視面板漲價潮，可望挹注面板雙虎友達（2409）、群創在第1季傳統淡季交出不太淡的佳績。

根據TrendForce最新趨勢報告，IT用面板價格仍呈持平走勢。范博毓表示，這波電視面板漲價潮，讓大部分品牌客戶能具備較強的採買動能，面板廠也能維持較高的生產水準，以對應此波需求的增長。

友達董事長彭双浪日前表示，2025年仍然面臨關稅、地緣政治等諸多變數，第1季雖為傳統淡季，但中國大陸以舊換新與能源補貼政策持續，大尺寸電視熱銷，「電視螢幕尺寸多1吋以上，等於多消耗一座8.5代廠產能」，助益本季面板供需上升。

群創董事長洪進揚看好今年面板產業的需求成長，電視面板的量、價可望逐步回溫，PC和NB也可望小量成長，認為2025年會比2024年呈現溫和成長。

范博毓指出，電視面板需求維持穩定水準，預期價格持續上漲，大尺寸電視面板需求較好，產能多少出現互相排擠的效應，有助於拉抬中小尺寸電視面板價格。預估2月電視面板價格，32吋估漲0.5美元，43吋漲1美元，50吋持平，55吋漲1美元，65吋漲2美元，75吋漲3美元。

TrendForce指出，監視器面板需求逐月轉強，在傳統淡季仍維持不錯的需求，面板廠在電視面板需求好轉價格上漲趨勢下，醞釀啟動監視器面板漲價，但品牌客戶保持觀望心態，價格走勢仍有一番角力。觀察2月的監視器面板價格走勢，預期Open Cell面板有空間率先反映微漲0.1美元；面板模組仍全面持平。

范博毓表示，NB面板需求仍處於傳統淡季循環，第1季整體需求預估季減3.3%，但較先前的預估數字減幅收斂。主要是因部分品牌客戶考量關稅與供應鏈移轉等問題，增加NB面板採購力道。大部分面板廠擔心後續的需求動能有變數，目前依然採取較穩健操作，暫時未明確漲價，也因此2月的NB面板價格仍持平。

漲價 電視面板

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