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再生水缺乏規模經濟 DSET：仰賴地方與中央合作
台灣作為半導體產業龍頭，隨著晶片規格不斷提升，製作需消耗更多能源，國科會轄下智庫DSET今天發表報告指出，科技廠雖已開始使用再生能源，但目前科技造水仍缺乏規模經濟，尚無法補足需求，加上地方基礎設施權責難以整合。
「科學、民主與社會研究中心」（DSET）與環境權保障基金會ERF今日共同發布「氣候變遷與基礎設施韌性：台灣半導體產業水資源與電力使用分析報告」。DSET表示，台灣電力與水資源在不考慮先進製程擴廠需求下，已有需要仰賴跨區調度資源的區域，若加上氣候變異的高溫、乾旱、地震，以及半導體先進製程需求，恐增加產業營運風險。
DSET指出，目前再生水與海水淡化技術突破後水質變得更加可控，也逐漸成為半導體產業重要水源，不過國內水價低於國際水準，除半導體產業因水質要求嚴格，能接受高成本水價外，其他工業部門缺乏投資誘因，所以導致再生水缺乏市場。
此外，再生水廠水源仍需接管公共汙水廠，DSET表示，如此下來，專管經費龐大，中央與地方如何分擔前期設置的財務成本也有帶商議，且地方政府下水的接管率也會影響汙水水量，顯示基礎設施投資的職權分配，也是擴大再生水採用的一大阻礙。
DSET指出，汙水下水道系統屬於地方政府權責，再生能源也仰賴縣市國土空間規劃，地方政府應透過擴充再生水與再生能源建制量來吸引廠商投資。
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