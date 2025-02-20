台積電等電子廠全球遍地開花！央行公布去年國際收支 創六項歷史新高
中央銀行20日公布2024年第4季與2024年全年國際收支帳，因出口暢旺、國人熱中海外旅遊，以及台積電（2330）等電子大廠陸續赴海外設廠等因素，去年單季與去年全年，合計締造六項歷史新高紀錄。
國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易；央行經研處副處長陳裴紋表示，去年全年，經常帳下商品貿易順差1,007億美元、初次所得順差303.3億美元、旅行收支逆差104億美元、金融帳下直接投資210.5億美元、直接投資資產319.8億美元，以及去年第4季，經常帳下初次所得順差114.5億美元這六大項目．全數締造歷史新高紀錄。
央行統計顯示，2024年全年經常帳順差1,138.3億美元，為歷年第二大，金融帳淨流出943.9億美元，國際收支順差108.8億美元。
儘管金融帳已連58季淨流出，為史上最長淨流出紀錄，但央行強調，經常帳是統計對外商品及服務等的交易，若商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差，而國外收入大於支出的情況下，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。
台灣出口暢旺，去年全年經常帳下商品貿易順差1,007億美元，創歷史新高；全球掀起供應鏈重組浪潮，台積電前進日本熊本、美國亞利桑那等地擴廠及世界先進（5347）、文曄科技（3036）、鴻海（2317）等案，促使金融帳下直接投資、直接投資資產項目均締造新猷，廠商海外設廠獲配股利等所得，計入初次所得，去年第4季與去年全年，初次所得均寫歷史新高。
相較於國人出國旅遊熱，來台旅客人數未見明顯增加，去年全年，經常帳下旅行收支逆差擴大至104億美元，為歷年最大。
央行今天公布，2024年第4季經常帳順差344億美元，金融帳淨流出307億美元，國際收支順差41.4億美元。
其中，經常帳下商品貿易順差263.2億美元，較上年同季減少37億美元，主要是出口引申需求帶動廠商備料擴增，進口增額大於出口增額。
金融帳方面，去年第4季直接投資增加41.8億美元。其中，居民對外直接投資淨增加70.3億美元，外資來台直接投資增加28.6億美元。央行指出，民間部門增持國外股權證券，促使國人對外證券投資增加184.8億美元；外資減持台股，使非居民證券投資減少66億美元，金融帳下證券投資淨流出250.7億美元。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言