台積電等電子廠全球遍地開花！央行公布去年國際收支 創六項歷史新高

中央銀行20日公布2024年第4季與2024年全年國際收支帳，因出口暢旺、國人熱中海外旅遊，以及台積電（2330）等電子大廠陸續赴海外設廠等因素，去年單季與去年全年，合計締造六項歷史新高紀錄。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易；央行經研處副處長陳裴紋表示，去年全年，經常帳下商品貿易順差1,007億美元、初次所得順差303.3億美元、旅行收支逆差104億美元、金融帳下直接投資210.5億美元、直接投資資產319.8億美元，以及去年第4季，經常帳下初次所得順差114.5億美元這六大項目．全數締造歷史新高紀錄。

央行統計顯示，2024年全年經常帳順差1,138.3億美元，為歷年第二大，金融帳淨流出943.9億美元，國際收支順差108.8億美元。

儘管金融帳已連58季淨流出，為史上最長淨流出紀錄，但央行強調，經常帳是統計對外商品及服務等的交易，若商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差，而國外收入大於支出的情況下，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

台灣出口暢旺，去年全年經常帳下商品貿易順差1,007億美元，創歷史新高；全球掀起供應鏈重組浪潮，台積電前進日本熊本、美國亞利桑那等地擴廠及世界先進（5347）、文曄科技（3036）、鴻海（2317）等案，促使金融帳下直接投資、直接投資資產項目均締造新猷，廠商海外設廠獲配股利等所得，計入初次所得，去年第4季與去年全年，初次所得均寫歷史新高。

相較於國人出國旅遊熱，來台旅客人數未見明顯增加，去年全年，經常帳下旅行收支逆差擴大至104億美元，為歷年最大。

央行今天公布，2024年第4季經常帳順差344億美元，金融帳淨流出307億美元，國際收支順差41.4億美元。

其中，經常帳下商品貿易順差263.2億美元，較上年同季減少37億美元，主要是出口引申需求帶動廠商備料擴增，進口增額大於出口增額。

金融帳方面，去年第4季直接投資增加41.8億美元。其中，居民對外直接投資淨增加70.3億美元，外資來台直接投資增加28.6億美元。央行指出，民間部門增持國外股權證券，促使國人對外證券投資增加184.8億美元；外資減持台股，使非居民證券投資減少66億美元，金融帳下證券投資淨流出250.7億美元。