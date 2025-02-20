穎崴連兩年通過TIPS認證 推行智財管理有成

穎崴（6515）20日獲頒經濟部產業發展署「台灣智慧財產管理規範制度」（TIPS） A級驗證，穎崴連兩年通過此驗證，同時為首家完成TIPS驗證的半導體測試介面公司，凸顯穎崴在智財管理持續的資源投入與卓越的推行成果。

TIPS（Taiwan Intellectual Property Management System）為經濟部產業發展署委託資策會推動的認證，為國家級的智財管理驗證，穎崴連兩年主動以專利與營業秘密作項目申請驗證，足以展示公司對於提升智慧財產管理的重視與決心。資策會今日於政大公企中心舉辦頒證典禮暨「智財管理連結ESG專題講座」，由經濟部產業發展署副署長鄒宇新授證。

隨著半導體進入先進封裝及高階測試的賽道，半導體測試介面關鍵技術的發展與智慧財產管理成為穎崴占有全球重要市場地位的核心戰略之一。穎崴推動營業秘密與專利雙軌保護機制，同時持續強化智慧財產管理制度，維持在創新研發、智財管理、保護營業秘密的領先地位。

為有效管理與保護專利與智財，穎崴逐步建置並完善內部專利與智財系統，於2024年完成三大百分百項目：研發前智財權評估達成率100%、全體員工及研發人員權責智財課程教育訓練完訓率100%、針對「半導體測試介面」相關技術進行專利提案目標達成率100%。

此外，為鼓勵同仁創新研發，穎崴制定「專利管理與獎勵辦法」，制定專利提案獎、專利認證獎及專利執行成效獎等獎項；同時自2024年2月起啟動「Win Idea」，範疇包含生產管理流程優化及技術創新，員工提案踴躍，短短一年間提案數上百件。

穎崴科技行政管理中心副總謝東昇表示，穎崴連兩年獲得TIPS認證，凸顯穎崴在智財管理持續的資源投入與卓越的推行成果，為客戶、合作夥伴、員工及股東提供最堅實的保障和信任平台，未來穎崴將深化公司智慧財產管理制度，持續為打造健全專利保護環境而努力。