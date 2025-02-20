富采控股公開收購葳天科技股權 以強化集團長期策略發展
富采投控（3714）旗下威邦投資股份有限公司於20日董事會決議，決定公開收購葳天科技股份有限公司（5277）的股權，收購價格預計為每股9元。葳天科技今日收盤價為7.11元，這意味著溢價約1.89元，對應的溢價幅度約為26.5%。
富采投控表示，公開收購人威邦投資為公司間接持有股權100%之子公司，被收購公司葳天科技亦為集團子公司，富采集團公司直接、間接持有股權約53.69%。
富采投控指出，此次公開收購符合其在車用、先進顯示、智能感測及專業照明/光通訊等新領域的「3+1」長期發展策略，期望通過此次收購，進一步深化與被收購公司的策略合作，提升整體協同效應。
公開收購期間定於2025年2月24日上午9時至2025年3月25日下午3時30分。預計最高收購數量為葳天科技的普通股31,521,840股，約占其已發行普通股總數的46.31%；最低收購數量為3,403,100股，約占其已發行普通股總數的5%。若收購的股權比例達到最低要求，則本次公開收購即可成立。
富采投控坦言，本次公開收購的目的在於將對被收購公司的持股提高至100%。若未能達到100%的持股比例，富采集團將採取合法的方式（包括但不限於股份轉換），以同等價格繼續增持股權。不論是否成功收購至100%股權，富采集團計畫促使葳天科技的股票依法終止興櫃櫃檯買賣，並停止公開發行。
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