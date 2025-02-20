富采擬公開收購葳天科技股權至100% 促停止公開發行
LED廠富采投資控股公司旗下威邦投資公司今天董事會決議，將以每股9元價格，公開收購葳天科技股權；富采指出，本次公開收購目的為增加葳天科技持股至100%，無論是否收購股權達100%，富采集團將促使葳天科技股票依法終止興櫃櫃檯買賣，並停止公開發行。
富采說明，威邦投資為富采投控公司間接持有股權100%子公司，被收購公司葳天科技也為富采集團子公司，富采集團公司直接、間接持有股權約53.69%。
富采解釋，此次股權收購以每股新台幣9元作為對價，公開收購葳天科技已發行普通股。公開收購期間將自2025年2月24日上午9時至2025年3月25日下午3時30分止。
富采說明，預定最高收購數量為葳天科技普通股3152萬1840股（約當葳天科技已發行普通股股份總數46.31%），最低收購數量為340萬3100股（約當葳天科技已發行普通股股份總數5%），若收購股權比例達最低收購數量時，本次公開收購條件即告成就。
富采表示，本次公開收購目的為增加對被收購公司持股至100%；若未達100%，富采集團將繼續循合法、適當方法（包括但不限於股份轉換），以本次公開收購同等價格，達成上述目的。
另外，無論是否收購股權達100%，富采集團將促使被收購公司股票依法終止興櫃櫃檯買賣，並停止公開發行。
富采指出，為考量集團在車用、先進顯示、智能感測與專業照明、光通訊等新領域的「3+1」長期發展策略，期望透過本次公開收購案，進一步深化被收購公司在集團的策略合作綜效。
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