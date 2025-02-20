台灣首家！中華電全光網路、創新跨雲技術 獲IOWN認證

中華電信（2412）表示，中華電信研究院近期發表「基於長距離RDMA（Remote Direct Memory Access）的創新跨雲低延遲傳輸架構」，成為台灣首家獲得IOWN 全球論壇（Innovative Optical and Wireless Network Global Forum）概念性驗證認證的企業，顯示中華電信於新世代全光雲網技術領域已與NTT、Fujitsu等國際大廠具相當實力，對於推動IOWN高速、低延遲、低耗能的網路系統架構有具體的貢獻。

中華電信研究院指出，「基於長距離RDMA的創新跨雲低延遲傳輸架構」技術以遠端直接記憶體存取技術（RDMA）與全光網路（All-Photonics Network, APN）結合，打造開放且高品質的光傳輸環境，大幅降低資料傳輸過程中的CPU負擔，進而減少資料傳輸延遲與設備能耗。相較傳統網路技術，本技術可於100 Gbps 全光網路環境中，限制相同的耗能條件下，將傳輸時間大幅縮短近95%，對未來創新應用的發展奠定更好的基礎。

中華電信研究院表示，本技術兼顧機房節能與高效能網路傳輸特性，可廣泛應用於企業雲端機房及金融服務產業等場域。因應AI發展帶動大量訓練與推論跨雲流量及用電需求，中華電信將應用此技術於自有的AI機房，並結合全光網路建設，不僅可強化資料隱私保護，亦有效降低耗電量，確保服務穩定性。

中華電信研究院院長蘇添財表示，中華電信於2024年與日本NTT共同完成全球首例台日跨國全光網路的開通，創下劃時代的里程碑。此次的跨雲技術認證結果，顯示中華電信對於開拓具未來性的應用技術充滿熱情並付諸實踐，對於台灣發展主權AI所需之基礎網路設施將有極大助益。中華電信將攜手全球夥伴索更多創新應用，基於IOWN技術與架構推動新一代資通訊網路與運算架構發展，為產業升級與社會數位轉型貢獻力量。