台灣大2月21日開放預購 iPhone 16e 月付1,399元專案價0元

蘋果推出新機iPhone 16e，台灣大（3045）宣布，2月21日晚上9點起將在myfone門市、myfone網路門市開放預購，並在3月31日前取貨；搭配月租1,399元、綁約48個月，可以0元專案價帶走iPhone 16e (128GB) ，且最高可獲2,000元mo幣。

台灣大表示，在myfone網路門市申辦，加碼最高送1,000元mo幣，累計最高可獲3,000元mo幣，還能抽iPad mini 7(A17 Pro)、1,000元myfone online電子禮券；若為續約升級資費之用戶，最高再享1,500元myfone online電子禮券；VIP用戶續約購機最高折5,000元。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，隨著AI功能普及化，消費者對AI智慧型手機的需求持續提升。2024年iPhone 16系列整體大幅升級，搭配台灣大購機優惠、AI手機銷售經驗及 myfone 門市科技顧問專業服務，帶動iPhone 16整體銷量顯著提升。

林東閔指出， iPhone 16e搭載A18仿生晶片，效能顯著提升，且支援 Apple Intelligence，首度採用蘋果自研5G晶片Apple C1，搭載台灣大5G黃金頻段3.5GHz 100MHz大頻寬，提供用戶更穩定的5G網路連線，更流暢的數位娛樂與AI服務體驗，看好iPhone 16e銷售動能，帶動新的一波申辦熱潮。