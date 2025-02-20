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英業達結盟軟體商Ecrio 強攻邊緣AI搶關鍵通訊市場商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達與Ecrio達成合作。英業達／提供
英業達與Ecrio達成合作。英業達／提供

代工大廠英業達（2356） 20日宣布，將與全球通信軟體大廠Ecrio Inc. 正式締結「戰略合作伙伴關係」。英業達透露，Ecrio公司長年深耕「端到端」關鍵通訊軟體的設計研發，團隊很高興能與其達成合作，而雙方也將藉由這次的機會，將集團旗下最先進的「邊緣 AI 」提升到一個新的高度，並且兩家公司也將一起重新定義「專為邊緣 AI （Edge AI）應用程式設計的關鍵通訊解決方案」。

英業達透露，這種動態協作是將Ecrio最先進的、符合標準的通訊軟體（包括語音通話、Push-to-Talk和訊息）與英業達手中最頂尖的尖端伺服器、以及最強大的邊緣技術相互結合，以增強基於計算機視覺的應用程式等邊緣人工智慧工作負載。而這些創新技術也將化解市場企業在轉型時遇到的障礙，從工人安全監測和周邊安全到建築、製造業和醫療保健等不同部門的異常檢測都適用。

英業達新企業副總Edward King表示，關鍵通信已成任何邊緣 AI 工作負載不可或缺的元素。透過與 Ecrio 聯手，將逐步擴大 AI 驅動產品的覆蓋範圍、以及影響力。而此次的合作也彰顯了彼此的共同願景，即「提供尖端技術，解決建築、醫療保健和其他關鍵垂直領域」最緊迫的問題。而Ecrio執行長Michel Gannage分享，旗下通訊軟體將與英業達具開創性的邊緣AI產品無縫整合，推出更多更可靠的解決方案，以解決安全和效率不可協商的行業關鍵挑戰。

Michel Gannage透露，這次英業達最強的人工智慧最佳化邊緣計算產品，將在獲得來自Ecrio的通訊平臺協助之下，一起確保了對工業物聯網裝置、相機和無人機的無可擊實時監控和控制，在邊緣推動安全和卓越運營。而這種夥伴關係以提供人工智慧增強的關鍵通訊解決方案為中心，以滿足1.「工人安全」、2.「製造」、3.「醫療保健」，共計三項，最具挑戰性的行業需求。

英業達說明，若依序來看，第一項「工人安全」是指實時監控和檢測不安全條件，以防止建築工地和危險環境中發生事故。而第二項「製造」是指人工智慧驅動的異常檢測，快速識別生產線中的缺陷部件。而第三項「醫療保健」則將實現人工智慧驅動的異常檢測，包括確保符合個人防護裝備和提高患者安全。

隨著英業達這次正式與Ecrio Inc. 開展合作，未來雙方也將攜手突破邊緣 AI 關鍵通信的界限！平靜一個強大的戰略合作夥伴關係，將 Ecrio Inc. 的先進通信軟體（包括語音通話、一鍵通和消息傳遞）與 英業達的尖端 AI 優化邊緣計算解決方案相結合。打造出更加安全、且運營績效更高的解決方案，並且這項新成果也將於「2025巴塞隆納MWC移動通訊展」中亮相，吸引市場關注。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

AI 英業達 軟體

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