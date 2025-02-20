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可成通過 SBTi 認證 淨零碳排成果獲肯定

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

可成科技（2474）(以下簡稱可成)20日宣布其淨零目標正式通過科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)審核，為台灣高科技硬體設備產業第12家取得SBTi認證企業。

此外，可成近期在CDP氣候變遷與水安全問卷亦首度雙雙取得B評級。此皆顯示集團對節能減碳的承諾與行動，以及環境永續表現均獲得國際肯定。地球暖化加劇，極端氣候事件頻傳，可成深知能源使用及溫室氣體排放將對環境造成衝擊。為響應《巴黎協定》1.5°C 升溫控制目標，可成於2024年9月向SBTi提交承諾書，並於2025年2月獲得認證。

依循科學基礎減碳目標指引，以 2022 年為基準年，可成設定近程目標(Near-term Target)，承諾於 2030 年合計減少範疇一及範疇二絕對溫室氣體排放量46.2%、並減少範疇三溫室氣體排放量 27.5%。可成亦設定長期目標(Long-term Target)，承諾於 2050年減少範疇一合併範疇二，以及範疇三絕對溫室氣體排放量分別達 90%。

為實現上述目標，可成積極推動各項計畫，包含：

1) 參與潔淨能源基金，迄今投入逾 7,000 萬美元，至 2024 年累計取得 4.38 億度綠電。

2) 集團各廠區(宿遷+台灣)增建太陽能發電設備，估計每年可產生約 3,000 萬度綠電。

3) 導入節能設備、整併空壓機、使用 LED 燈等相關措施，估計各廠區每年可降低至少1.5%用電量。宿遷廠區於 2024 年底獲頒 ISO 50001 能源管理系統證書，顯示其積極作為獲得肯定。

4) 追求永續製造，持續提升廢棄物與水資源再利用率；採購低碳原料，目前低碳產品製程中使用再生鋁比例已接近 100%。

秉持「技術創新、服務客戶、誠信務實、永續經營」的經營理念，可成努力自我實踐，積極回應全球氣候變遷議題，未來亦將攜手供應鏈夥伴完成減碳目標，共創淨零排放。

可成 減碳

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